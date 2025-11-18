Ajker Patrika

ভোলায় ৫০ কেজি ওজনের কচ্ছপ উদ্ধার

ভোলা প্রতিনিধি
উদ্ধার করা কচ্ছপ। ছবি: সংগৃহীত
ভোলায় ৫০ কেজি ওজনের একটি কচ্ছপ উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (১৭ নভেম্বর) গভীর রাতে সদর উপজেলার পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের পরানগঞ্জ বাজারসংলগ্ন মেঘনা নদীর তীর থেকে বাদামি রঙের কচ্ছপটি উদ্ধার করেছেন বন বিভাগের লোকজন।

ধারণা করে হচ্ছে, সোমবার রাতে জেলেদের জালে ধরা পড়ে ৫০ কেজি ওজনের সামুদ্রিক এই কচ্ছপ। পরে একটি চক্র এটিকে পাচারের চেষ্টা করে। বস্তাবন্দী অবস্থায় কচ্ছপটি রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা বন বিভাগে খবর দেন। খবর পেয়ে বন বিভাগের কর্মকর্তারা সেখানে গিয়ে কচ্ছপটি উদ্ধার করেন।

খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে উপকূলীয় বন বিভাগ ভোলার সহকারী বন সংরক্ষক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মঙ্গলবার দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে বন বিভাগের লোকজন সোমবার রাত আড়াইটার দিকে সদর উপজেলার পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের পরানগঞ্জ বাজারসংলগ্ন মেঘনা নদীর তীর থেকে ৫০ কেজি ওজনের সামুদ্রিক কচ্ছপটি উদ্ধার করে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আরও বলেন, ‘বর্তমানে এটি আমাদের অফিসের হেফাজতে আছে। আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও খাবার দিয়ে অবজারভেশনে রেখেছি। বুধবার (১৯ নভেম্বর) সুবিধাজনক সময় এবং লোকেশনে অর্থাৎ চালচর অথবা চর কুকুরিমুকরি এলাকাসংলগ্ন বঙ্গোপসাগর চ্যানেলে অবমুক্ত করা হবে।’

