Ajker Patrika
বরিশাল

মুলাদীতে অগভীর নলকূপে পানির বদলে উঠছে গ্যাস, এলাকায় চাঞ্চল্য

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
মুলাদীতে অগভীর নলকূপে পানির বদলে উঠছে গ্যাস, এলাকায় চাঞ্চল্য
মুলাদীতে অগভীর নলকূপ থেকে বের হচ্ছে গ্যাস, আগুন জ্বালিয়ে পরীক্ষা করেন স্থানীয়রা। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের মুলাদী উপজেলায় একটি অগভীর নলকূপে পানির পরিবর্তে গ্যাস উঠছে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে স্থানীয়রা নলকূপের পাইপে আগুন দিলে তা জ্বলতে দেখা যায়।

বুধবার (১১ জুন) সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার বাটামারা ইউনিয়নের পূর্ব সেলিমপুর গ্রামের নিজাম উদ্দীন কাজীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। পরে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা আগুন জ্বালিয়ে রাত ১১টার দিকে তা নিভিয়ে ফেলা হয়। আজ বৃহস্পতিবার সকালেও পাইপে আগুন দিয়ে গ্যাস নির্গমনের বিষয়টি পুনরায় পরীক্ষা করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিজাম উদ্দীন কাজী সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে একটি অগভীর নলকূপ স্থাপন করেন। বুধবার বিকেলে প্রায় ৭০ ফুট গভীরতায় পাইপ বসানোর কাজ শেষ হয়। সন্ধ্যায় নলকূপ স্থাপনের পর পানি তোলার চেষ্টা করলে পানি না উঠে পাইপ থেকে শব্দ ও হালকা গন্ধ বের হতে থাকে। পরে বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হলে পাইপের মুখে আগুন দেওয়া হয়। এতে আগুন জ্বলে ওঠে এবং সেখান থেকে গ্যাস নির্গত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়।

নিজাম উদ্দীন কাজী বলেন, ‘পানি তোলার জন্য নলকূপ বসানো হয়েছিল। কিন্তু পানি না উঠে গ্যাসের মতো পদার্থ বের হতে দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।’

বাটামারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সালাহ উদ্দীন অশ্রু বলেন, ‘নিজাম উদ্দীন কাজীর বাড়ির নলকূপে পানির পরিবর্তে গ্যাস বের হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালেও স্থানীয়রা আগুন দিয়ে বিষয়টি পরীক্ষা করেছেন। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ঘটনাস্থলে উৎসুক মানুষের ভিড় বাড়ছে। এর আগেও এ এলাকায় দুটি বাড়ির চুলা থেকে গ্যাস নির্গমনের ঘটনা ঘটেছিল। বিষয়টি উপজেলা ও জেলা প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে।’

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. গোলাম সরওয়ার বলেন, ‘ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে অগভীর নলকূপ থেকে গ্যাস নির্গত হতে পারে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানকারী সংস্থা পেট্রোবাংলাকে অবহিত করা হবে।’

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগমুলাদীজেলার খবরগ্যাস
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