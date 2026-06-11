Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় সুপারিগাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যু

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি: 
আনোয়ারায় সুপারিগাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে কলেজছাত্রের মৃত্যু
আব্দুল হান্নান শাহ্। বি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সুপারিগাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুল হান্নান শাহ্ (২২) নামের এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের উত্তর গুয়াপঞ্চক শাহ্ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত হান্নান ওই এলাকার আব্দুল গফ্ফার শাহ্‌র ছেলে। তিনি আনোয়ারা সরকারি কলেজের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

হান্নানের ফুফাতো ভাই ইমরান হোসাইন জানান, হান্নান সকালে সুপারিগাছ কাটতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে লেগে বিদ্যুতায়িত হন। তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত আনোয়ারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

আনোয়ারা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মাহাতাব উদ্দিন চৌধুরী বলেন, বিদ্যুতায়িত হওয়া এক যুবককে আনা হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয় এবং মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিষয়:

আনোয়ারামৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগ
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