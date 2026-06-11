চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেল অজ্ঞাত ব্যক্তির

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সকালে উপজেলার মৌচাক রতনপুর এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী রেললাইনের পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় বাসিন্দা ও রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে রতনপুর রেলক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের পাশে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। পরে তারা বিষয়টি পুলিশকে জানালে জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সকাল সোয়া ১০টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। তবে ঠিক কখন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। উদ্ধার করা মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) কাইয়ুম আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বেউথা এলাকায় হ্যালোবাইক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আবু তাহের (৬০) নামে এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে ঘটে যাওয়া এ ঘটনায় আরও দুজন আহত হন। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।৯ মিনিট আগে
পঞ্চগড় সদর উপজেলার জালাসি এলাকায় শাপলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিফিন বিরতির সময় ফুটবল খেলতে গিয়ে বল পাশের বাড়িতে পড়াকে কেন্দ্র করে তিন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আহতদের পঞ্চগড় আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে পুলিশ।১৭ মিনিট আগে
কুমিল্লার দাউদকান্দিতে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও দরাজখোলা গ্রামে ১ কোটি ৮৫ লাখ টাকার গার্ডার সেতুর নির্মাণকাজ চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের আপত্তি, ১৪৪ ধারার আবেদন ও আইনশৃঙ্খলা অবনতির আশঙ্কার কথা জানানো হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় সুপারিগাছ কাটতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে আব্দুল হান্নান শাহ্ (২২) নামের এক কলেজছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের উত্তর গুয়াপঞ্চক শাহ্ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে