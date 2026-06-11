Ajker Patrika
গাজীপুর

চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেল অজ্ঞাত ব্যক্তির

কালিয়াকৈর (গাজীপুর) প্রতিনিধি 
চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে প্রাণ গেল অজ্ঞাত ব্যক্তির
প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলায় চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) সকালে উপজেলার মৌচাক রতনপুর এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী রেললাইনের পাশ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দা ও রেলওয়ে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সকালে রতনপুর রেলক্রসিং সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের পাশে এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন এলাকাবাসী। পরে তারা বিষয়টি পুলিশকে জানালে জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে সকাল সোয়া ১০টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি চলন্ত ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। তবে ঠিক কখন দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। উদ্ধার করা মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জয়দেবপুর রেলওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) কাইয়ুম আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

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