Ajker Patrika
বরিশাল

খাল খনন প্রকল্পের নামে বিপুল অর্থ অপচয় হচ্ছে: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
খাল খনন প্রকল্পের নামে বিপুল অর্থ অপচয় হচ্ছে: ব্যারিস্টার ফুয়াদ
বাবুগঞ্জের মাধবপাশা বাজারে এবি পার্টির কার্যালয়ে গতকাল রাতে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় বক্তব্য দেন ব্যারিস্টার ফুয়াদ। ছবি: সংগৃহীত

আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ অভিযোগ করেছেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়নের নামে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ অপচয় ও অনিয়ম হচ্ছে। গতকাল সোমবার রাতে বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা বাজারে এবি পার্টির কার্যালয়ে আয়োজিত ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্যারিস্টার ফুয়াদ বলেন, যেসব খাল পুনঃখননের প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলো উপেক্ষা করে অনেক ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে খননকৃত খাল বা তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। খাল পুনঃখননের ক্ষেত্রে প্রকৃত চাহিদা ও জনস্বার্থকে প্রাধান্য না দেওয়ায় সরকারি অর্থ ব্যয়ের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

তিনি দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের তথ্য অনুযায়ী একটি খাল খননে যে ব্যয় হওয়ার কথা, বাস্তবে অনেক প্রকল্পে তার কয়েক গুণ বেশি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির প্রচারণা ব্যয় নিয়েও সমালোচনা করেন এবি পার্টির এই নেতা। তিনি বলেন, বিভিন্ন ধরনের কার্ড বিতরণের প্রচারের জন্য ৪১২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই অর্থ দিয়ে সারা দেশে ৪৪ হাজার বিলবোর্ড স্থাপন করা হবে। তাঁর ভাষ্য, জনগণের জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় করলেও সেই কর্মসূচির প্রচারণায় তুলনামূলক অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

মাধবপাশা ইউনিয়ন শাখার আহ্বায়ক মো. আব্দুল আজিজ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জি এম রাব্বী, কর্নেল (অব.) আব্দুল খালেক, মো. মোহেবর ও সিদ্দিকুর রহমান।

বিষয়:

বাবুগঞ্জসরকারবরিশাল বিভাগজেলার খবরএবি পার্টি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত