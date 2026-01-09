Ajker Patrika

পটুয়াখালীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, বাড়ির পাশে মিলল লাশ

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী সদর উপজেলার বদরপুর ইউনিয়নের বদরপুর এলাকায় আজ শুক্রবার সকালে যুবক বশির শরীফের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
পটুয়াখালী সদর উপজেলায় বশির শরীফ (২৮) নামের এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর মাথায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। আজ শুক্রবার ভোরে বদরপুর ইউনিয়নের বদরপুর এলাকায় নিজ বাড়ির পাশ থেকে বশিরের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।

বশির শরীফ বদরপুর এলাকার মো. আব্দুল শরীফের ছেলে। তিনি ছয় ভাইবোনের মধ্যে সবার ছোট।

স্থানীয় বাসিন্দা ও স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শুক্রবার রাত ১২টা বাজলেও বশির বাড়িতে ফেরেননি। পরে ভোরে পরিবারের এক সদস্য ফজরের নামাজ পড়তে গিয়ে বাড়ির দরজার পাশেই তাঁর রক্তাক্ত লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। তখন মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন এবং শরীরজুড়ে রক্ত দেখা যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বশির শরীফ ছিলেন শান্ত স্বভাবের ও ধর্মপরায়ণ। তিনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতেন। কী কারণে এবং কারা তাঁকে হত্যা করেছে, তা এখনো জানা যায়নি।

বশিরের বড় ভাই জাকির শরীফ বলেন, ‘রাতে বশিরের মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি তা ধরেননি। সকালে ভাইয়ের রক্তাক্ত লাশ পাই।’

বদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বাবুল হাওলাদার বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখি। এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।’

পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে। প্রাথমিকভাবে মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ময়নাতদন্তের তাঁর লাশ হাসপাতালে মর্গে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত শেষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

