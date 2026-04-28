এসএসসি পরীক্ষায় প্রক্সি, কলেজছাত্র কারাগারে

এসএসসি পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে গিয়ে কারাগারে গেল কলেজছাত্র তাফসির ইসলাম (১৯)। আজ মঙ্গলবার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় সে আরেক পরীক্ষার্থীর পক্ষে প্রক্সি দিচ্ছিল। হাতেনাতে আটকের পর তাকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। উজিরপুর উপজেলার শোলক ইউনিয়নের ধামুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, তাফসির উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়নের হস্তিশু এলাকার লিয়াকত সিকদারের ছেলে ও মাহিলাড়া ডিগ্রি কলেজের এইচএসসির প্রথম বর্ষের ছাত্র।
পরীক্ষাকেন্দ্র ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে তাফসিরের আচরণ দেখে সন্দেহ হয়। তার প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড যাচাই-বাছাই করে প্রক্সি দেওয়ার বিষয়টি শনাক্ত হয়। সাকিবুল ইসলাম নামের আরেক পরীক্ষার্থীর পক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছিল তাফসির।
উজিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহেশ্বর মণ্ডল বলেন, প্রক্সি দেওয়া তাফসিরকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রকৃত পরীক্ষার্থী সাকিবুলকে বহিষ্কার করা হয়।
