এসএসসি পরীক্ষায় প্রক্সি, কলেজছাত্র কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
এসএসসি পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে গিয়ে কারাগারে গেল কলেজছাত্র তাফসির ইসলাম (১৯)। আজ মঙ্গলবার ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় সে আরেক পরীক্ষার্থীর পক্ষে প্রক্সি দিচ্ছিল। হাতেনাতে আটকের পর তাকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়। উজিরপুর উপজেলার শোলক ইউনিয়নের ধামুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষাকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, তাফসির উজিরপুর উপজেলার বামরাইল ইউনিয়নের হস্তিশু এলাকার লিয়াকত সিকদারের ছেলে ও মাহিলাড়া ডিগ্রি কলেজের এইচএসসির প্রথম বর্ষের ছাত্র।

পরীক্ষাকেন্দ্র ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পরীক্ষাকেন্দ্রে তাফসিরের আচরণ দেখে সন্দেহ হয়। তার প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড যাচাই-বাছাই করে প্রক্সি দেওয়ার বিষয়টি শনাক্ত হয়। সাকিবুল ইসলাম নামের আরেক পরীক্ষার্থীর পক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছিল তাফসির।

উজিরপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মহেশ্বর মণ্ডল বলেন, প্রক্সি দেওয়া তাফসিরকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে এক বছর কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রকৃত পরীক্ষার্থী সাকিবুলকে বহিষ্কার করা হয়।

ভরপেট বিরিয়ানির পর তরমুজ, একে একে প্রাণ হারাল একই পরিবারের ৪ সদস্য

মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসাহ ভাতা পেতে যাচ্ছেন ব্যাংকাররা

সরকারের হস্তক্ষেপে ভেঙে গেল শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ড

ইউনূস ভিভিআইপি এক বছরই, মেয়াদ শেষে রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ভিভিআইপি ৬ মাস

ঢাকায় নতুন হাইকমিশনার পেশাদার কূটনীতিক নন রাজনীতিক, কেন প্রথা ভাঙল ভারত

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

মেহেন্দীগঞ্জে দুই স্কুলে বজ্রপাত, শিক্ষকসহ আহত ১৬

মেহেন্দীগঞ্জে দুই স্কুলে বজ্রপাত, শিক্ষকসহ আহত ১৬

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

নিউমার্কেট এলাকায় গুলিতে নিহত ব্যক্তি শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের সহযোগী টিটন

গাজীপুরে গাড়িচাপায় প্রাণ গেল পোশাকশ্রমিকের

গাজীপুরে গাড়িচাপায় প্রাণ গেল পোশাকশ্রমিকের