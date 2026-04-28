Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

কিশোরগঞ্জে অটোরিকশার চাপায় শিশু নিহত

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
মো. ইউসুফ। ছবি: সংগৃহীত

কিশোরগঞ্জ সদরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার চাপায় মো. ইউসুফ (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে বৌলাই-যশোদল বাইপাস সড়কের রবিউল আউয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ইউসুফ সদর উপজেলার যশোদল ইউনিয়নের আমাটি শিবপুর এলাকার বাসিন্দা মো. ওসমানের ছেলে।

নিহত ইউসুফের বাবা মো. ওসমান জানান, ইউসুফ তাঁর সামনে দিয়েই হেঁটে যাচ্ছিল। বাড়ির কাছাকাছি বাইপাস সড়কে উঠতেই একটি বেপরোয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা এসে তাকে চাপা দেয়।

ওসমান বলেন, ‘চোখের সামনেই আমার ছেলের জীবনটা কেড়ে নিল।’

কিশোরগঞ্জ মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ফজলে রাব্বী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ফজলে রাব্বী জানান, দুপুরের পর ইউসুফ তার বাবার সঙ্গে বাড়ির পাশের একটি জমিতে যায়, যেখানে তার বাবা ধান ভাঙার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তারা বৌলাই-যশোদল বাইপাস সড়কের আমাটি শিবপুর এলাকায় পৌঁছালে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ইউসুফকে চাপা দেয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

ফজলে রাব্বী আরও জানান, এ ঘটনায় সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে এবং চালককে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

কিশোরগঞ্জঅটোরিকশামৃত্যুঢাকা বিভাগসিএনজিশিশু
