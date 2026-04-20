Ajker Patrika
বরিশাল

হিজলায় ১৭ লাখ টাকার চিংড়ির রেণু জব্দ, মেঘনায় অবমুক্ত

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
হিজলায় ১৭ লাখ টাকার চিংড়ির রেণু জব্দ, মেঘনায় অবমুক্ত
ট্রলারে জব্দ করা চিংড়ির রেণুভর্তি ড্রাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের হিজলায় প্রায় ১৭ লাখ টাকার গলদা চিংড়ির রেণু জব্দ করেছে মৎস্য অধিদপ্তর। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে একটি বড় ট্রলারসহ ৫ লাখ ৬০ হাজার চিংড়ির রেণু জব্দ করা হয়। পরে জব্দ করা রেণু মেঘনা নদীতে অবমুক্ত করা হয়েছে। হিজলার জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

হিজলা উপজেলা মৎস্য দপ্তর জানায়, গভীর রাতে মেঘনা নদী দিয়ে গলদা চিংড়ির রেণু পাচার করছিলেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মৎস্য দপ্তর, উপজেলা প্রশাসন ও হিজলা নৌ পুলিশ নদীতে অভিযান চালায়। পরে রাত ৩টার দিকে বড় একটি ট্রলার থেকে ১৪টি ড্রামে প্রায় ৫ লাখ ৬০ হাজার গলদা চিংড়ির রেণু জব্দ করা হয়। এসব গলদা চিংড়ির রেণু মূল্য প্রায় ১৬ লাখ ৮০ হাজার টাকা। রাতেই গলদা চিংড়ির রেণু মেঘনা নদীতে অবমুক্ত করা করেন মৎস্য কর্মকর্তা।

জ্যেষ্ঠ উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আলম বলেন, অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে ট্রলারের লোকজন পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা যায়নি। পরে চিংড়ির রেণু মেঘনায় অবমুক্ত করা হয় এবং ট্রলারসহ রেণু পরিবহনের সব ধরনের মালামাল জব্দ করা হয়েছে।

