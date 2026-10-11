বরিশালে ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক দখলমুক্ত

বরিশালে অবশেষে দখলমুক্ত হলো ঢাকা-কুয়াকাটা মহাসড়ক। আজ রোববার করপোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রায়হান উজ জামানের নেতৃত্বে উচ্ছেদ শাখার কর্মীরা নগরের চৌমাথায় মহাসড়কের একাংশ দখল করে রাখা সেই লোহার বক্স স্টলগুলো বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। এর বাইরে ছোট-বড় অর্ধশত ভাসমান দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে।
প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্যমতে, নগরের চৌমাথা এলাকায় সড়ক ও ফুটপাত দখল করে বসা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আজ রোববার দুপুরে উচ্ছেদ করে সিটি করপোরেশন। চৌমাথা বাজারের সামনে থেকে এ অভিযান শুরু হয়। পরে বাজারের আশপাশ, হাতেম আলী কলেজ ও চৌমাথা লেক এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।
চৌমাথা সিটি মার্কেটের সামনে মহাসড়ক দখল করে রাখা লোহার বক্স স্টলগুলো এ দিন বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। গত বৃহস্পতিবার হঠাৎ এ ধরনের ২০টি ফলের দোকান মহাসড়কে বসানো হয়।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. রায়হান উজ জামান সাংবাদিকদের বলেন, নগরের ফুটপাত দখলমুক্ত ও চলাচলের উপযোগী রাখতে বিভিন্ন এলাকায় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে। চৌমাথা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। সকালে উচ্ছেদ করলে বিকেলে আবার দখল হয়ে যায়।
সিটি করপোরেশনের উচ্ছেদ শাখার প্রধান লতিকুল্লাহ সিকদার বলেন, গুরুত্বপূর্ণ চৌমাথা এলাকায় এর আগেও একাধিকবার উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। তবে অভিযানের দু-এক দিন পরই আবার ফুটপাত দখল করে ব্যবসা শুরু করেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। তিনি জনসচেতনতার ওপর জোর দিয়েছেন।
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