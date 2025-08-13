Ajker Patrika
রাজাপুরে ১৪৪ ধারা জারি: স্থান পরিবর্তন করে বিএনপি-যুবদলের সভা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
যুবদলের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঝালকাঠির রাজাপুরে ১৪৪ ধারা অমান্য না করে উপজেলা বিএনপি ও যুবদল পৃথকভাবে র‍্যালি ও পথসভা করেছে। আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

প্রশাসনের ১৪৪ ধারা জারির কারণে পূর্বনির্ধারিত স্থানে কর্মসূচি আয়োজন সম্ভব না হওয়ায় উভয় সংগঠন স্থান পরিবর্তন করে তা সম্পন্ন করে।

বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলা বিএনপির একাংশ রাজাপুর সরকারি কলেজের সামনে থেকে বিজয় র‍্যালি শুরু করে। র‍্যালিটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বাইপাস মোড়ে এসে সংক্ষিপ্ত পথসভায় মিলিত হয়। সভায় বক্তব্য দেন নিউইয়র্ক দক্ষিণ বিএনপির সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, বিএনপির নেতা কর্নেল (অব.) মোস্তাফিজুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা গোলাম আজম সৈকত এবং সংবিধান সংস্কার কমিশনের সদস্য ব্যারিস্টার মঈন ফিরোজী।

বক্তারা অভিযোগ করেন, রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আওয়ামী লীগের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছেন। তাঁরা বলেন, ৫ আগস্টের আগে তিনি সাভারে ইউএনও থাকাকালে ছাত্রদের ওপর গুলি চালানো হয়েছিল এবং একই সময়ে যুবদল ও বিএনপির একাংশকে কর্মসূচির অনুমতি দিয়ে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। তাঁদের এই অভিযোগ-সম্পর্কিত ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।

বিএনপির সভা। ছবি: আজকের পত্রিকা
অন্যদিকে উপজেলা যুবদল বাঘড়ি এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে র‍্যালি শুরু করে মেডিকেল মোড়, রাজাপুর পপুলার ক্লিনিক ও বাজার প্রদক্ষিণ করে পুনরায় কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ করে। সমাপনী বক্তব্য দেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাসুম বিল্লাহ পারভেজ ও সদস্যসচিব সৈয়দ নাজমুল হক। তাঁরা গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।

উভয় কর্মসূচিতে রাজাপুর ও কাঠালিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপি ও যুবদলের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

এর আগে ১২ আগস্ট রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাহুল চন্দ ১৪৪ ধারা মোতাবেক মার্কেট চত্বরে এবং সংলগ্ন এলাকায় সকল প্রকার সমাবেশ, মিছিল ও অস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল।

