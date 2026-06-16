Ajker Patrika
বরিশাল

অলিম্পিক কারখানা ব‌ন্ধ ঘোষণা: বকেয়া প‌রিশোধের দাবিতে শ্রমিকদের ভুখা মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
অলিম্পিক কারখানা ব‌ন্ধ ঘোষণা: বকেয়া প‌রিশোধের দাবিতে শ্রমিকদের ভুখা মিছিল
বকেয়া প‌রি‌শো‌ধের দাবিতে ভুখা মিছিল বের করেন অলিম্পিক কারখানার শ্রমিকরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বকেয়া পাওনা পরিশোধ এবং কারখানা বিক্রি হলে শ্রমিকসহ হস্তান্তরের দাবিতে ভুখা মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারীরা।

আজ মঙ্গলবার শ্রমিক-কর্মচারীদের ভুখা মিছিলটি কারখানার প্রধান ফটক থেকে শুরু হয়ে রূপাতলী বাস স্ট্যান্ডের গোলচত্বর এলাকা প্রদক্ষিণ করে। কর্মসূচিতে শতাধিক শ্রমিক-কর্মচারী অংশ নেন।

ভুখা মিছিল শেষে নগরের রূপাতলী গোলচত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি সেলিম সরদার।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, কারখানা বন্ধের নোটিশ পাওয়ার পর দীর্ঘ এক সপ্তাহ ধরে শ্রমিক-কর্মচারীরা অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বকেয়া পাওনা পরিশোধ না হওয়ায় অনেক পরিবার মানবেতর জীবনযাপন করছে। বক্তারা দ্রুত সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বকেয়া পরিশোধের দাবিতে গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীদের গণসমাবেশবকেয়া পরিশোধের দাবিতে গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীদের গণসমাবেশ

সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের বরিশাল জেলা শাখার সদস্য মো. বেল্লাল হোসেন গাজী, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট বরিশাল জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, বরিশাল রিকশা-ভ্যান চালক শ্রমিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল শেখ, অলিম্পিক সিমেন্ট অ্যান্ড ফাইবার লিমিটেডের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক পাভেল হাওলাদার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাকিল খান এবং গ্লোবাল ক্যাপসুল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম শাহাদাত।

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