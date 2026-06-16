বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা নেই: দারাজ

ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম দারাজ বাংলাদেশ বলেছে, তারা বাংলাদেশের বাজারে কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দেশ থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেওয়ার কোনো পরিকল্পনা তাদের নেই।
এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে দারাজ বাংলাদেশ। এর আগে গত রোববার দেশজুড়ে ১৬টি হাব স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্তের কথা জানায় দারাজ। ওই দিনই এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে বিক্রেতাদের জানানো হয়।
বিবৃতিতে বলা হয়, দারাজ স্বাভাবিকভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং দেশের ডিজিটাল অর্থনীতি ও ই-কমার্স খাতের উন্নয়নে অবদান রাখার পাশাপাশি টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দারাজ নিয়মিতভাবে তার সাংগঠনিক কাঠামো ও সম্পদের ব্যবহার পর্যালোচনা করে থাকে, যাতে পরিবর্তিত ব্যবসায়িক চাহিদা ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়।
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