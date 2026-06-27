মুলাদীতে মিথ্যা মামলা ও হয়রানির অভিযোগে মানববন্ধন

বরিশালের মুলাদীতে মিথ্যা মামলা ও হয়রানির অভিযোগ তুলে মানববন্ধন করেছেন ২০টি পরিবারের সদস্যরা। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুলাদী প্রেসক্লাবের সামনে উপজেলার চরকালেখান ইউনিয়নের পূর্ব ষোলঘর গ্রামের বাসিন্দারা এ কর্মসূচি পালন করেন।
‘পূর্ব ষোলঘর ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সর্বস্তরের জনগণ’-এর ব্যানারে আয়োজিত মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের অভিযোগ, গ্রামের বাসিন্দা জয়নাল আবেদীন দীর্ঘদিন ধরে তাঁদের বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছেন। সম্প্রতি গ্রেপ্তারি পরোয়ানার ভিত্তিতে জয়নাল আবেদীন কারাগারে যাওয়ার পর তাঁরা বিচারের দাবিতে এ মানববন্ধনের আয়োজন করেন।
মানববন্ধনে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও অংশ নেন। তাঁদের হাতে থাকা ব্যানার-ফেস্টুনে জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুলে তাঁর শাস্তির দাবি জানানো হয়।
মানববন্ধনে কুদ্দুস আকন অভিযোগ করেন, জয়নাল আবেদীন নিরীহ মানুষের জমি দখল, মিথ্যা মামলা এবং এলাকায় মাদক বিস্তারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করলেই মামলা ও হামলার শিকার হতে হয় বলেও দাবি করেন তিনি।
ফাতেমা বেগম বলেন, তাঁর স্বামী নয়ন হাওলাদারের বিরুদ্ধে জয়নাল আবেদীন অন্তত ৯টি মিথ্যা মামলা করেছেন। এসব মামলার কারণে তাঁদের বাড়িঘরও দখল হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
লালচান আকন বলেন, তিনি কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁর দাবি, ৬০ লাখ টাকা ধার নেওয়ার ভুয়া স্ট্যাম্প তৈরি করে তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করা হয়েছে।
কুলসুম আক্তার অভিযোগ করেন, তাঁর স্বামী আব্দুল খালেক আকনের কেনা জমি জোরপূর্বক দখল করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয়ভাবে সালিসের উদ্যোগ নেওয়ার পর তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে ১৬টি মামলা করা হয়।
তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জয়নাল আবেদীনের স্ত্রী নাছরিন আক্তার। তিনি বলেন, তাঁর স্বামী কেন্দ্রীয় প্রজন্ম লীগের সহ-অর্থবিষয়ক সম্পাদক। আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানববন্ধনে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে, সেগুলো সঠিক নয় বলে দাবি করেন তিনি।
মুলাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার মো. সোহেল রানা বলেন, জয়নাল আবেদীনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানববন্ধনে করা অভিযোগের বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া শিশুর প্রত্যেকের বয়স আট মাসের মধ্যে। এ নিয়ে হাসপাতালটিতে হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮-তে।১ মিনিট আগে
পাগলা মসজিদে এবার সংগৃহীত টাকা জমা করতে হয়েছে ৪৩টি বড় বস্তায়! ধারণা করা হচ্ছে, অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে এবার।৪ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলার দত্তগ্রাম সীমান্তে সম্প্রতি ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত মুজিব আলীর বাড়ি পরিদর্শন করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।২৪ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণে আয়োজিত কুটির শিল্প ও পণ্য মেলায় এক তরুণীকে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে এক যুবক ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (২৬ জুন) রাত ৮টা ২০ মিনিটে মেলার ভেতরে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে