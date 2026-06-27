Ajker Patrika
নোয়াখালী

ইতালিতে খুন বাংলাদেশি পরিবারের বাড়ি নোয়াখালী

নোয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ জুন ২০২৬, ১২: ০২
ইতালিতে খুন বাংলাদেশি পরিবারের বাড়ি নোয়াখালী
কামাল উদ্দিন বাবুল ও তাঁর দুই সন্তান। তবে ছেলে অয়ন গুরুতর অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ছবি: সংগৃহীত

ইতালির রাজধানী রোমে নিজ বাসায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নারী, শিশুসহ নিহত হয়েছেন নোয়াখালীর একই পরিবারের তিনজন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। নিহতদের বাড়ি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায়।

স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে ইতালির রাজধানী রোমের পার্শ্ববর্তী কেসালোত্তির ভিয়া মন্তিলিওর একটি অ্যাপার্টমেন্টে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

নিহতরা হলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সিরাজুল ইসলামের ছেলে কামাল উদ্দিন বাবুল (৪০), তাঁর স্ত্রী আরজু বেগম (৩৮) ও ৫ বছর বয়সী মেয়ে আরোয়া ইসলাম আরিশা ওরফে আলিসিয়া। এ ঘটনায় তাঁর ১৮ বছর বয়সী ছেলে আমির হোসেন অয়ন ওরফে অনিয়ন আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় জেমেলি পলিক্লিনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নিহত কামাল উদ্দিন, তাঁর স্ত্রী আরজু ও তাঁদের কন্যা আলিসিয়া। ছবি: লা রিপাবলিকা
নিহত কামাল উদ্দিন, তাঁর স্ত্রী আরজু ও তাঁদের কন্যা আলিসিয়া। ছবি: লা রিপাবলিকা

ইতালিতে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীদের বরাত দিয়ে কামাল উদ্দিন বাবুলের ভাতিজা আফনান হোসেন নাইম জানান, স্থানীয় সময় রাত ৮টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত বাবুলের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে। এ সময় তারা বাবুল, তাঁর স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে ছুরিকাঘাত করে। ঠিক ওই সময় বাবুলের ছেলে অয়ন বাইরে থেকে এসে বিষয়টি টের পান। এ সময় দুর্বৃত্তরা অয়নকেও কুপিয়ে জখম করে। অয়নের চিৎকারে আশপাশের লোকজন বের হয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

ইতালিতে নিজ বাড়িতে বাংলাদেশি পরিবারের ৩ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা, বেঁচে গেছেন একমাত্র ছেলেইতালিতে নিজ বাড়িতে বাংলাদেশি পরিবারের ৩ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা, বেঁচে গেছেন একমাত্র ছেলে

পরে স্থানীয়রা বাবুলসহ চারজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং অয়নকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। এ ঘটনায় বাবুলের নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

বিষয়:

নোয়াখালীনিহতইতালিরোমকোম্পানীগঞ্জ (নোয়াখালী)
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