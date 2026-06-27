ইতালিতে খুন বাংলাদেশি পরিবারের বাড়ি নোয়াখালী

ইতালির রাজধানী রোমে নিজ বাসায় দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নারী, শিশুসহ নিহত হয়েছেন নোয়াখালীর একই পরিবারের তিনজন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। নিহতদের বাড়ি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায়।
স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে ইতালির রাজধানী রোমের পার্শ্ববর্তী কেসালোত্তির ভিয়া মন্তিলিওর একটি অ্যাপার্টমেন্টে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহতরা হলেন কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সিরাজুল ইসলামের ছেলে কামাল উদ্দিন বাবুল (৪০), তাঁর স্ত্রী আরজু বেগম (৩৮) ও ৫ বছর বয়সী মেয়ে আরোয়া ইসলাম আরিশা ওরফে আলিসিয়া। এ ঘটনায় তাঁর ১৮ বছর বয়সী ছেলে আমির হোসেন অয়ন ওরফে অনিয়ন আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় জেমেলি পলিক্লিনিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ইতালিতে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীদের বরাত দিয়ে কামাল উদ্দিন বাবুলের ভাতিজা আফনান হোসেন নাইম জানান, স্থানীয় সময় রাত ৮টার দিকে কয়েকজন দুর্বৃত্ত বাবুলের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করে। এ সময় তারা বাবুল, তাঁর স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে ছুরিকাঘাত করে। ঠিক ওই সময় বাবুলের ছেলে অয়ন বাইরে থেকে এসে বিষয়টি টের পান। এ সময় দুর্বৃত্তরা অয়নকেও কুপিয়ে জখম করে। অয়নের চিৎকারে আশপাশের লোকজন বের হয়ে এলে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।
পরে স্থানীয়রা বাবুলসহ চারজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং অয়নকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়। এ ঘটনায় বাবুলের নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
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