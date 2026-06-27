Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হাম উপসর্গে এক দিনে ৪ শিশুর মৃত্যু, আতঙ্কে স্বজনেরা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মেডিকেলে হাম উপসর্গে এক দিনে ৪ শিশুর মৃত্যু, আতঙ্কে স্বজনেরা
ফাইল ছবি

হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া শিশুর প্রত্যেকের বয়স আট মাসের মধ্যে। এ নিয়ে হাসপাতালটিতে হামের উপসর্গে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮-তে।

শনিবার (২৭ জুন) সকালে হাসপাতাল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সিনিয়র স্টোর অফিসার ডা. ঝন্টু সরকার।

মারা যাওয়া চার শিশুর মধ্যে একজন ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটের শাপলা বাজার এলাকার। বয়স চার মাস। তাকে হামের উপসর্গে ১৮ জুন ভর্তি করা হয়েছিল। গতকাল শুক্রবার দুপুরে তার মৃত্যু হয়। অপর দিকে ফুলপুর উপজেলার পলাশকান্দা এলাকার বাসিন্দা তিন মাস বয়সী শিশুকে গতকাল শুক্রবার সকালে ভর্তি করলে সন্ধ্যার দিকে মারা যায়।

অপর দুই শিশুর একজন নেত্রকোনার কলমাকান্দার মাইশাচর গ্রামের চার মাস বয়সী। তাকে ১৬ জুন ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মারা যায়। অপর আট মাস বয়সী শিশু সুনামগঞ্জের সদর উপজেলার বাসিন্দা। তাকে গত ৮ জুন ভর্তি করা হয়েছিল।

গত ১৭ মার্চ থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ২ হাজার ৩৭৮ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ২ হাজার ২২৬ শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে ১৬ শিশু। এ সময় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৯ শিশু। ৬৪ শয্যার হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছে ৯৪ শিশু।

হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি এক শিশুর স্বজন শাহনাজ পারভীন বলেন, ‘ওয়ার্ডটি আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন কান্নার আওয়াজে কান ভারী হয়ে আসছে। আমার সন্তানও এক সপ্তাহ ধরে ভর্তি। জানি না কি হয়, আল্লাহর কাছে দোয়া করি ও যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠে।’

শিশু বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডের ফোকালপারসন ডা. গোলাম মাওলা বলেন, ‘মারা যাওয়া শিশুরা হামের পাশাপাশি অন্যান্য রোগেও আক্রান্ত ছিল। তাই তাদের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম ছিল। সে জন্য তারা মারা গেছে। এই শিশুগুলো বেশির ভাগ দেখা যায় জন্মের পর তারা মায়ের দুধ খায়নি।’

বিষয়:

মৃত্যুউপসর্গময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরহাম
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