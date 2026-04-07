Ajker Patrika
বরিশাল

নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সদিচ্ছা দরকার: শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মতবিনিময় সভা । ছবি: আজকের পত্রিকা

শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, ২০০১ সালে বিএনপি সরকার প্রথম নকলমুক্ত পরীক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বর্তমান সরকারও নকলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) বরিশাল নগরের শিল্পকলা একাডেমিতে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষায় কেন্দ্রসচিবদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় অংশ নিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বরিশাল শিক্ষা বোর্ড মতবিনিময় সভার আয়োজন করে।

শিক্ষকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, ‘নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনাদের (শিক্ষক) সদিচ্ছা দরকার।’ তিনি নকলমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের পাশাপাশি রাজনীতিবিদ, প্রশাসন ও অভিভাবকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ড. মিলন বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাসের আওতায় আনতে হবে। আগামী দিনে শিক্ষাব্যবস্থা হবে পেনলেস ও পেপারলেস। এমন শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যেন তাল মিলিয়ে নিতে পারে, সে জন্য এখন থেকে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।’

শিক্ষার মানোন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নারী শিক্ষার প্রসারে উপবৃত্তি চালু করার পাশাপাশি শিক্ষার মানোন্নয়নে জাতীয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বতন্ত্র অ্যাক্ট প্রণয়ন করেন।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা খাতকে গুরুত্ব দিয়ে বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ ধারাবাহিকভাবে জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. ইউনুস আলী সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বরিশাল-৫ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট মজিবর রহমান সরোয়ার, বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন, জেলা পরিষদ প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমান, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম, বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, রেঞ্জ ডিআইজি মো. মোস্তাফিজুর রহমান, পুলিশ কমিশনার মো. শফিকুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক মো. খায়রুল আলম সুমন, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ঢাকার চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মো. রুহুল আমিন, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মিঞা মো. নূরুল হক প্রমুখ।

এদিকে আজ মঙ্গলবার বিকেলে বরিশাল সিটি করপোরেশনে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেন, ‘আমি পরীক্ষায় নকল ব্যবস্থার দাফন দিয়েছি। চল্লিশা করে মন্ত্রণালয় থেকে বিদায় নিয়েছি। এখন নকলের মডেল পরিবর্তন হয়েছে। নকলের কালার চেঞ্জ হয়েছে। এখন আমারও কালার চেঞ্জ করতে হবে।’  

সাংবাদিকদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, এখন কাগজে নকল হয় না। এআই দিয়ে নকল করা হয়। আইন দিয়ে নতুনভাবে আসা নকলপ্রথা বন্ধ করা হবে। পাবলিক পরীক্ষা আইন, ১৯৮০ সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নতুন আইনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নকল প্রতিরোধ করা হবে এবং পাবলিক পরীক্ষার সংজ্ঞায়ও পরিবর্তন আনা হবে। শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা নয়, চাকরি, ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষাও এই আইনের আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে। এতে কেউ নকল করে পার পেয়ে যেতে পারবে না।

এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করা হবে।

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

এভারকেয়ার হাসপাতালে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

পাঠকের আগ্রহ

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সম্পর্কিত

শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

সাভারে মহাসড়কে অটো চালানোর আবদার না মানায় হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত

সাভারে মহাসড়কে অটো চালানোর আবদার না মানায় হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত

ভোলায় হাসপাতালে রোগীকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক আটক

ভোলায় হাসপাতালে রোগীকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক আটক

