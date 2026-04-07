শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা সাত যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ৬০ লাখ টাকার আমদানিনিষিদ্ধ সিগারেট জব্দ করেছেন কাস্টমস গোয়েন্দারা।
কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
কাস্টমস গোয়েন্দা জানায়, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে দুবাই থেকে আসা সাত যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করা হয়। এ সময় সুকৌশলে লুকানো অবস্থায় ১২৫৩ কার্টন অবৈধ সিগারেট জব্দ করা হয়। যার পরিমাণ ২ লাখ ৯৯ হাজার ৪০০ শলাকা। বাজারমূল্য ৫৯ লাখ ৮৮ হাজার টাকা।
কাস্টমস গোয়েন্দা জানায়, সরকারের রাজস্ব ফাঁকি রোধ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বৈধ বাণিজ্যে সহায়তার জন্য ভবিষ্যতেও চোরাচালান ও অবৈধ বাণিজ্যের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রেখে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত রাখা হবে।
