সাভারে মহাসড়কে অটো চালানোর আবদার না মানায় হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
আটক দুজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাভারের হাইওয়ে থানা-পুলিশের ওপর অটোরিকশাচালকদের হামলায় এক এসআই ও কনস্টেবল আহত হয়েছেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুই অটোরিকশাচালককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাভারের হাইওয়ে থানার সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশাচালক জুবায়ের (২৫) ও আকাশ আলী (২০)।

হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচলের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে আজ দুপুরে হাইওয়ে থানার সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অটোরিকশার চালকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করতে গেলে বিক্ষুব্ধ অটোরিকশার চালকেরা পুলিশের ওপর হামলা চালান। হামলায় হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফ ও কনস্টেবল মহসিন আহত হন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে অটোরিকশাচালক জুবায়ের ও আকাশ আলীকে আটক করা হয়।

সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহজাহান বলেন, অটোরিকশাচালকেরা অযৌক্তিক দাবি নিয়ে হাইওয়ে থানার সামনে মহাসড়কে বিক্ষোভ করছিলেন। পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরাতে গেলে তাঁরা পুলিশের ওপর চড়াও হন। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বিসিবির কমিটি ভেঙে দিল সরকার, তামিমকে প্রধান করে অ্যাডহক কমিটি

এভারকেয়ার হাসপাতালে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসেই আবেদনের সুযোগ

অচেতন মোজতবার চিকিৎসা চলছে ইরানেই, জড়িত নেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে—টাইমসের প্রতিবেদন

পাঠকের আগ্রহ

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

বোর্ড ভাঙার খবর শুনে বিসিবি ছাড়লেন বুলবুল

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

প্রেমিকার কাছে এএসপি রাজমিস্ত্রি মোস্তাফিজুর, কার্ড বানাতে গিয়ে ধরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

যুদ্ধাপরাধ নাকি প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য—কোন পথে যাবেন মার্কিন জেনারেলরা

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

সাবেক স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী গ্রেপ্তার, নেওয়া হয়েছে ডিবি কার্যালয়ে

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

খাবারের জন্য রক্ত বিক্রি করা এই বিলিয়নিয়ারের জীবনের ৬ শিক্ষা

সম্পর্কিত

শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

শাহজালালে ৬০ লাখ টাকার বিদেশি সিগারেট জব্দ

সাভারে মহাসড়কে অটো চালানোর আবদার না মানায় হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত

সাভারে মহাসড়কে অটো চালানোর আবদার না মানায় হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত

ভোলায় হাসপাতালে রোগীকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক আটক

ভোলায় হাসপাতালে রোগীকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক আটক

নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সদিচ্ছা দরকার: শিক্ষামন্ত্রী

নকলমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সদিচ্ছা দরকার: শিক্ষামন্ত্রী