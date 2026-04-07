সাভারে মহাসড়কে অটো চালানোর আবদার না মানায় হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত

সাভারের হাইওয়ে থানা-পুলিশের ওপর অটোরিকশাচালকদের হামলায় এক এসআই ও কনস্টেবল আহত হয়েছেন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুই অটোরিকশাচালককে আটক করেছে পুলিশ।
আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সাভারের হাইওয়ে থানার সামনে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আটক ব্যক্তিরা হলেন অটোরিকশাচালক জুবায়ের (২৫) ও আকাশ আলী (২০)।
হাইওয়ে থানা-পুলিশ জানায়, মহাসড়কে অটোরিকশা চলাচলের সুযোগ দেওয়ার দাবিতে আজ দুপুরে হাইওয়ে থানার সামনে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অটোরিকশার চালকেরা বিক্ষোভ শুরু করেন। এ সময় পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করতে গেলে বিক্ষুব্ধ অটোরিকশার চালকেরা পুলিশের ওপর হামলা চালান। হামলায় হাইওয়ে পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) আরিফ ও কনস্টেবল মহসিন আহত হন। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে অটোরিকশাচালক জুবায়ের ও আকাশ আলীকে আটক করা হয়।
সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহজাহান বলেন, অটোরিকশাচালকেরা অযৌক্তিক দাবি নিয়ে হাইওয়ে থানার সামনে মহাসড়কে বিক্ষোভ করছিলেন। পুলিশ তাঁদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরাতে গেলে তাঁরা পুলিশের ওপর চড়াও হন। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করা হয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দুবাই থেকে আসা সাত যাত্রীর কাছ থেকে প্রায় ৬০ লাখ টাকার আমদানিনিষিদ্ধ সিগারেট জব্দ করেছেন কাস্টমস গোয়েন্দারা। কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর থেকে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৬ মিনিট আগে
ভোলা সদরের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা এক নারী রোগীকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের তিনতলার একটি নির্জন কক্ষে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন বলেছেন, ২০০১ সালে বিএনপি সরকার প্রথম নকলমুক্ত পরীক্ষার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বর্তমান সরকারও নকলের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
নরসিংদীর বেলাবো উপজেলায় ২২ বছর পর গঠিত ছাত্রদলের নতুন কমিটি ঘিরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে। কমিটির সভাপতি আশিক সুজন মামুনকে বিবাহিত ও রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয়ের অভিযোগ তুলে পদবঞ্চিত নেতা-কর্মীরা সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন। আজ মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে বেলাবো বাজারের কলেজ রোডে এই বিক্ষোভ...২ ঘণ্টা আগে