Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

বাকৃবির ছাত্রী হলের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম জব্দ ও ভাঙচুর

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
বাকৃবির ছাত্রী হলের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) আবাসিক কৃষিকন্যা হলে ছাত্রীদের কক্ষ থেকে রান্নার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম জব্দ এবং ভাঙচুর করেছে হল প্রশাসন। গতকাল সোমবার বিকেলে হল প্রভোস্টের নির্দেশে হাউস টিউটর ও কর্মচারীরা এই অভিযান পরিচালনা করেন। তবে আবাসন সংকট এবং ডাইনিংয়ের নিম্নমানের খাবারের মধ্যে হল কর্তৃপক্ষের এমন হার্ডলাইন অবস্থানে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

হল সূত্রে জানা গেছে, সোমবার বিকেল ৪টার পর বিভিন্ন কক্ষে অভিযান চালিয়ে প্রায় অর্ধশত রাইস কুকার ও হিটার জব্দ করা হয়। যার মধ্যে ১৫টি হিটার ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, হলের ডাইনিংয়ের খাবার প্রায়ই খাওয়ার অযোগ্য থাকে এবং কোনো কিচেন সুবিধা না থাকায় তাঁরা বাধ্য হয়ে নিজেদের টাকায় কেনা সরঞ্জামে রান্নার ব্যবস্থা করে আসছিলেন। সরঞ্জামগুলো জব্দ না করে সরাসরি ভেঙে ফেলায় আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছেন বলে জানান তাঁরা।

শিক্ষার্থীরা আরও জানান, হলে সিট সংকটের কারণে চারজনের রুমে ছয়জনকে থাকতে হচ্ছে, যা পড়াশোনার পরিবেশ বিঘ্নিত করছে।

এ বিষয়ে কৃষিকন্যা হলের প্রভোস্ট ড. আনিসুজ্জামান জানান, উপাচার্যের নির্দেশে এই অভিযান চালানো হয়েছে। হলের বৈদ্যুতিক লাইনগুলো হিটার ব্যবহারের উপযোগী না হওয়ায় বারবার বিদ্যুৎ-বিভ্রাট দেখা দিচ্ছে। রান্নাঘর বন্ধ রাখার বিষয়ে তিনি জানান, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত অভিযোগের কারণে তা বন্ধ করা হয়েছিল। তবে ডাইনিংয়ের খাবারের মান উন্নয়ন এবং আবাসন সংকট নিরসনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বিষয়:

বাংলাদেশময়মনসিংহ জেলাঅভিযানময়মনসিংহ বিভাগকৃষি বিশ্ববিদ্যালয়বাকৃবিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

