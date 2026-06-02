Ajker Patrika
বরিশাল

বিয়ের দাওয়াত শেষে ফেরার পথে ট্রলার থেকে নদীতে পড়ে কিশোর নিখোঁজ

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
বরিশালের মেহেন্দীগঞ্জে পা পিছলে ইঞ্জিনচালিত নৌকা (ট্রলার) থেকে কালাবদর নদীতে পড়ে মো. রানা (১৭) নামের এক কিশোর নিখোঁজ হয়েছে। মঙ্গলবার (২ জুন) সকাল সোয়া ৭টার দিকে উপজেলার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের চরপশ্চিম এলাকার নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

নিখোঁজ রানা বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার কলসকাঠি গ্রামের বাবুল হাওলাদারের ছেলে। তিনি মা-বাবার সঙ্গে আত্মীয়ের বিয়ের দাওয়াতে জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই দিন আগে রানার পরিবার জাঙ্গালিয়া ইউনিয়নের কামরুল মোল্লার মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। অনুষ্ঠান শেষে আজ সকালে তাঁরা ট্রলারে করে নিজ এলাকায় ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ট্রলারে ওঠার কিছুক্ষণ পরই অসাবধানতাবশত রানা পা পিছলে নদীতে পড়ে যান। সাঁতার না জানায় মুহূর্তেই তিনি স্রোতের টানে তলিয়ে যান।

স্থানীয় বাসিন্দা রাসেল বলেন, ‘ঘটনার পরপরই আমরা জাল ও নৌকা নিয়ে তাঁকে খোঁজার চেষ্টা করি। কিন্তু দ্রুত স্রোতের কারণে তাঁকে আর পাওয়া যায়নি।’

এ ঘটনার পর স্থানীয়দের পাশাপাশি নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে কালীগঞ্জ নৌ পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযানে অংশ নেয়।

কালীগঞ্জ নৌ পুলিশের পরিদর্শক মো. এনামুল বলেন, ‘নৌ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এবং স্থানীয় জেলেরা যৌথভাবে নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।’

এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত (বেলা সাড়ে ১১টা) নিখোঁজ রানাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

বরিশাল জেলানিখোঁজমেহেন্দীগঞ্জবরিশাল বিভাগজেলার খবর
