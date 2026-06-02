গাজীপুর

পূর্বশত্রুতার জেরে রড দিয়ে পিটিয়ে জখম, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুবকের মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরের শ্রীপুরে পূর্বশত্রুতার জেরে লোহার রড দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে গুরুতর আহত আজিজুল ইসলাম (৩৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

এর আগে একই দিন বেলা ৩টার দিকে উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বাড়ি গ্রামে এ হামলার ঘটনা ঘটে। নিহত আজিজুল ইসলাম ওই ইউনিয়নের পাইটাল বাড়ি গ্রামের মো. হানিফ মিয়ার ছেলে।

নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক একটি বিষয় নিয়ে আজিজুল ও তাঁর ছোট ভাই তাজুল ইসলামের মধ্যে কথা-কাটাকাটি চলছিল। এ সময় পূর্বশত্রুতার জেরে স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি—শামীম, জামাল উদ্দিন ফকির, হৃদয়, শাহীনসহ তাঁদের সহযোগীরা লোহার রড ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে আজিজুলের ওপর অতর্কিত হামলা চালান।

এলোপাতাড়ি আঘাতে তাঁর মাথায় গুরুতর জখম হলে ঘটনাস্থলেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। পরে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহতের ছোট ভাই তাজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘সুযোগ পেয়ে হামলাকারীরা শুধু আজিজুলকেই মারধর করেনি, আমাদের বাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। বাধা দিতে গেলে মা, ছোট ভাই ও ছোট বোনকেও মারধর করা হয়। আমাদের পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়।’ তিনি আরও জানান, এ ঘটনায় পাঁচজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনকে আসামি করে শ্রীপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহীনুর আলম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘মারধরের ঘটনায় প্রথমে একটি মামলা নেওয়া হয়েছিল। পরে ভিকটিমের মৃত্যুর পর সেটি হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।’

এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

