নিটল-নিলয় গ্রুপে চাকরি, সপ্তাহে ছুটি ২ দিন

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান নিটল-নিলয় গ্রুপে জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘টেরিটরি ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৩ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই বিবিএ (মার্কেটিং) ডিগ্রিধারী হতে হবে।
বিভাগের নাম: সেলস, হিরো মোটরসাইকেল।
পদের নাম: টেরিটরি ম্যানেজার।
পদসংখ্যা: ২ জন।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ (মার্কেটিং) ডিগ্রি পাস।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৬ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।
বয়স: সর্বনিম্ন ২২ বছর।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।
অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিল, সাপ্তাহিক ২ দিন ছুটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, ২টি উৎসব বোনাস দেওয়া হবে।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ জুন, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
