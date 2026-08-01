Ajker Patrika
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বরিশাল

মাদ্রাসার শিশু শিক্ষার্থীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, শিক্ষক গ্রেপ্তার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি
মাদ্রাসার শিশু শিক্ষার্থীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ, শিক্ষক গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

বরিশালের বাবুগঞ্জে ১২ বছর বয়সী এক শিশু শিক্ষার্থীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে করা মামলায় মো. মাসুম বিল্লাহ (২৬) নামে এক মাদ্রাসাশিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার প্রায় ৪ মাস পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার মাসুম বিল্লাহ নাটোর জেলার সিংড়া উপজেলার চক হিয়াতপুর গ্রামের শাহাদাত হোসেনের ছেলে। তিনি বাবুগঞ্জ উপজেলার ‘আল ইকরা দারুল উলুম নূরানী ও হাফিজিয়া মাদ্রাসা’র সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ মার্চ দিবাগত রাত আনুমানিক ১টার দিকে মাদ্রাসার হিফজ বিভাগের ১২ বছর বয়সী ওই আবাসিক শিক্ষার্থীকে ঘুম থেকে ডেকে পর্দার আড়ালে নিয়ে যৌন নির্যাতন চালান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ। পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগী শিশুটি বাড়ি ফিরে বিষয়টি তার পরিবারকে জানায়। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা বাদী হয়ে গত ১১ এপ্রিল বাবুগঞ্জ থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেন।

মামলার পরপরই পুলিশ ভুক্তভোগী শিশুটিকে পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে পাঠায়। অন্যদিকে ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর থেকেই অভিযুক্ত শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ আত্মগোপনে চলে যান। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাবুগঞ্জ থানা-পুলিশের একটি দল বিশেষ অভিযান চালিয়ে গতকাল শুক্রবার নাটোরের সিংড়া উপজেলার চক হিয়াতপুর এলাকার তাঁর নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

এ বিষয়ে বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান হাওলাদার জানান, ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করে আত্মগোপনে ছিলেন। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা ও গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে নাটোর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ শনিবার তাঁকে বরিশাল আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

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