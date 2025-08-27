ভোলায় ব্যবসায়ীকে হত্যায় একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলার মনপুরায় আর্থিক দ্বন্দ্বের জেরে এক ব্যবসায়ীকে হত্যার ঘটনায় একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
আজ বুধবার চরফ্যাশন অতিরিক্ত দায়রা জজ ও চৌকি আদালতের সহকারী জজ মো. শওকত হোসাইন এ রায় ঘোষণা করেন। আদালতের অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) হযরত আলী হিরন এ তথ্য জানিয়েছেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত আবুল কালাম মনপুরার চর ফৈজুদ্দিন গ্রামের বাসিন্দা। তিনি বর্তমানে পলাতক রয়েছেন।
মামলা ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, মনপুরার ফকিরহাট বাজারের এজেন্ট ব্যাংকিং ও সার-কীটনাশক ব্যবসায়ী মো. আলাউদ্দীনের সঙ্গে এস এ কালাম নামের একজনের ব্যবসাসংক্রান্ত বিরোধ ছিল। এর জেরে এস এ কালাম কয়েকজনকে নিয়ে আলাউদ্দীনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।
আলাউদ্দীন ২০১৯ সালের ৬ অক্টোবর রাত সাড়ে ১১টার দিকে ব্যবসায়িক কাজ শেষে বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা আসামিরা তাঁর বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। পরে পরিবারের লোকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ ঘটনায় পরদিন আলাউদ্দীনের ভাই মো. জাফর বাদী হয়ে সাতজনকে আসামি করে হত্যা মামলা করেন। আজ রায়ে প্রাপ্তবয়স্ক চার আসামির মধ্যে একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড এবং এস এ কালামসহ তিনজনকে খালাস দেওয়া হয়। অন্য তিন আসামি অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তাদের বিচার বর্তমানে ভোলা শিশু আদালতে চলমান।
