এনসিপির রাজশাহী জেলা ও মহানগর কমিটির দ্বন্দ্বের জেরে দুই কমিটিই স্থগিত

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রাজশাহী জেলা ও মহানগর কমিটির সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ সোমবার এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সন্ধ্যায় এনসিপির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে রাজশাহী জেলা ও মহানগরের আহ্বায়ক কমিটির সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রমে জড়িত থাকায় দুই কমিটির ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।
এর আগে গত বছরের ৩০ অক্টোবর এনসিপির রাজশাহী মহানগর আহ্বায়ক কমিটি এবং একই বছরের ২৯ নভেম্বর রাজশাহী জেলার আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। মহানগরের আহ্বায়ক করা হয়েছিল মোবাশ্বের আলীকে আর জেলার আহ্বায়ক করা হয় সাইফুল ইসলামকে।
মহানগরের নেতা মোবাশ্বের আলী ও তাঁর অনুসারীরা অভিযোগ করেছিলেন, জেলার নেতা সাইফুল ইসলাম আওয়ামী লীগের দোসর। এ নিয়ে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছিল। আর সাইফুল ইসলাম অভিযোগ করেছিলেন, মোবাশ্বের আলী মহানগরের নেতা হলেও তিনি জেলাও নিয়ন্ত্রণ করতে চান। দুপক্ষের এ দ্বন্দ্বের জেরে শেষ পর্যন্ত দুই কমিটির কার্যক্রমই স্থগিত করা হলো।
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) রাজশাহী জেলা ও মহানগর কমিটির সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। আজ সোমবার এনসিপির দপ্তর সেলের সদস্য সাদিয়া ফারজানা দিনার সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সন্ধ্যায় এনসিপির অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম ও সদস্যসচিব আখতার হোসেনের নির্দেশক্রমে রাজশাহী জেলা ও মহানগরের আহ্বায়ক কমিটির সব ধরনের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যক্রমে জড়িত থাকায় দুই কমিটির ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত। পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।
এর আগে গত বছরের ৩০ অক্টোবর এনসিপির রাজশাহী মহানগর আহ্বায়ক কমিটি এবং একই বছরের ২৯ নভেম্বর রাজশাহী জেলার আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল। মহানগরের আহ্বায়ক করা হয়েছিল মোবাশ্বের আলীকে আর জেলার আহ্বায়ক করা হয় সাইফুল ইসলামকে।
মহানগরের নেতা মোবাশ্বের আলী ও তাঁর অনুসারীরা অভিযোগ করেছিলেন, জেলার নেতা সাইফুল ইসলাম আওয়ামী লীগের দোসর। এ নিয়ে নানা কর্মসূচি পালিত হচ্ছিল। আর সাইফুল ইসলাম অভিযোগ করেছিলেন, মোবাশ্বের আলী মহানগরের নেতা হলেও তিনি জেলাও নিয়ন্ত্রণ করতে চান। দুপক্ষের এ দ্বন্দ্বের জেরে শেষ পর্যন্ত দুই কমিটির কার্যক্রমই স্থগিত করা হলো।
আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেলে (জেআইসি) গুম করে রাখার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রথম সাক্ষী হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন হুম্মাম কাদের চৌধুরী। গুমের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে গিয়ে একপর্যায়ে তিনি বলেন, ‘দিন গুনতাম খাবার দেখে। খাবারের জন্য রুটি আসলে বুঝতে পারতাম নতুন দিন শুরু১ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের ভালুকায় সড়ক পার হওয়ার সময় অটোরিকশার ধাক্কায় রিয়াজ উদ্দিন সরকার (৫২) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কের ভালুকা উপজেলার ধীতপুর টুংরাপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।৫ মিনিট আগে
জঙ্গল সলিমপুরে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গিয়ে একজনকে অস্ত্রসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে র্যাব সদস্যরা। পরে আসামিকে নিয়ে আসার পথে র্যাবের ওপর সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়ে ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।৫ মিনিট আগে
হত্যার হুমকির পর নিরাপত্তার কারণে সারা দেশে নিজের ওয়াজ ও তফসির মাহফিল স্থগিত ঘোষণা করেছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা। গতকাল রোববার রাতে যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি।২২ মিনিট আগে