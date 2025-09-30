বরিশাল বিভাগে ডেঙ্গুতে এক দিনে ৩ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল বিভাগে এক দিনে ডেঙ্গুতে তিনজন মারা গেছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টার আগের ২৪ ঘণ্টায় তারা মারা গেছে। এ নিয়ে চলতি বছরে বরিশাল বিভাগে ৩৩ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হলো।
বরিশাল স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। একই সময়ে নতুন আক্রান্ত হয়েছে ১৩৮ জন।
মৃতদের মধ্যে বরগুনা জেলা হাসপাতালে দুজন এবং বরিশাল শের-ই-বাংলা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় (শেবাচিম) হাসপাতালে একজন মারা গেছেন। মৃত ব্যক্তিরা হলেন অসীম সিকদার (৩৮), আবদুল হক (৬৮) ও বাবুল (৩৩)। তাঁরা সবাই বরগুনা জেলার বাসিন্দা।
বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সূত্র জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন আক্রান্ত ১৩৮ জন ডেঙ্গু রোগীর মধ্যে বরিশাল শেবাচিম হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১৬ জন। এ ছাড়া বরিশাল জেলার অন্যান্য হাসপাতালে ৪ জন, বরগুনায় ৫৭, পটুয়াখালীতে ৩৫, পিরোজপুরে ১৪, ভোলায় ৪, ঝালকাঠিতে ৮ জন ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
বর্তমানে এসব হাসপাতালে ৪১৬ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৪৪ জন ডেঙ্গু রোগী বরগুনা জেলায়।
বরগুনা জেলা হাসপাতালে মোট ১৪ জন ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বরিশালের বিভিন্ন হাসপাতালে এখনো ১১৬ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন।
বরিশাল স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মণ্ডল বলেছেন, মৌসুমের শেষ সময়ে ডেঙ্গু রোগী ও মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। এ বিষয়ে সবাইকে সচেতন হতে হবে।
