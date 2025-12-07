নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ রোববার দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীতে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, দুই উপদেষ্টার মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে ব্যারিস্টার ফুয়াদ সাংবাদিকদের কাছে স্থানীয় কিছু লোক ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবি করেছেন বলে অভিযোগ জানান। এটি নিয়ে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বাগ্বিতণ্ডা ঘটে। তাঁরা জানতে চান—কে চাঁদাবাজি করছে? একপর্যায়ে নেতা-কর্মীরা ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ বলে ধাওয়া দিলে ব্যারিস্টার ফুয়াদ দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
বাবুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম রাফিল বলেন, ‘সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনের পর ফুয়াদ সাহেব বলেছেন যে, সেতুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকজন চাঁদা চাচ্ছে। অথচ ওই সেতুর টেন্ডারও হয়নি। এর প্রতিবাদ জানিয়ে উপজেলা বিএনপির সদস্য রাজন সিকদার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন—কে চাঁদাবাজি করছে, তা বলে যান। এ সময় ফুয়াদের লোকজন রাজন ভাইকে ধাক্কা দেয়। এ নিয়ে সেখানে ধাক্কাধাক্কি এবং ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দেওয়া হয়েছে। পরে এর প্রতিবাদে মিছিল করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।’
তবে এবি পার্টির বরিশাল জেলা সদস্যসচিব জি এম রাব্বি বলেন, ‘উনারা (ছাত্রদল-যুবদল) ইনটেনশনালি ব্যারিস্টার ফুয়াদ ভাইয়ের ওপর হামলা করতে চেয়েছেন। আমরা প্রতিহত করেছি। এরপর আমরা রেঞ্জ ডিআইজির কাছে এসে বিষয়টি অবহিত করেছি।’
এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরবিন্দ দাস বলেন, ‘সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টারা চলে গেলে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়েছে। আমাদের ফোর্স ছিল সেখানে। তবে এ ঘটনায় কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ দেওয়া হয়নি।’
প্রসঙ্গত, আজ বেলা সাড়ে ১১টায় বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দর্শক সারিতে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জের ছেলে ব্যারিস্টার ফুয়াদ।
বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ রোববার দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীতে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এ ঘটনা ঘটে।
জানা গেছে, দুই উপদেষ্টার মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে ব্যারিস্টার ফুয়াদ সাংবাদিকদের কাছে স্থানীয় কিছু লোক ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবি করেছেন বলে অভিযোগ জানান। এটি নিয়ে স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বাগ্বিতণ্ডা ঘটে। তাঁরা জানতে চান—কে চাঁদাবাজি করছে? একপর্যায়ে নেতা-কর্মীরা ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ বলে ধাওয়া দিলে ব্যারিস্টার ফুয়াদ দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন।
বাবুগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম রাফিল বলেন, ‘সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনের পর ফুয়াদ সাহেব বলেছেন যে, সেতুকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লোকজন চাঁদা চাচ্ছে। অথচ ওই সেতুর টেন্ডারও হয়নি। এর প্রতিবাদ জানিয়ে উপজেলা বিএনপির সদস্য রাজন সিকদার তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন—কে চাঁদাবাজি করছে, তা বলে যান। এ সময় ফুয়াদের লোকজন রাজন ভাইকে ধাক্কা দেয়। এ নিয়ে সেখানে ধাক্কাধাক্কি এবং ভুয়া ভুয়া বলে স্লোগান দেওয়া হয়েছে। পরে এর প্রতিবাদে মিছিল করেছে স্থানীয় বাসিন্দারা।’
তবে এবি পার্টির বরিশাল জেলা সদস্যসচিব জি এম রাব্বি বলেন, ‘উনারা (ছাত্রদল-যুবদল) ইনটেনশনালি ব্যারিস্টার ফুয়াদ ভাইয়ের ওপর হামলা করতে চেয়েছেন। আমরা প্রতিহত করেছি। এরপর আমরা রেঞ্জ ডিআইজির কাছে এসে বিষয়টি অবহিত করেছি।’
এ ব্যাপারে বাবুগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) অরবিন্দ দাস বলেন, ‘সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে উপদেষ্টারা চলে গেলে ব্যারিস্টার ফুয়াদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়েছে। আমাদের ফোর্স ছিল সেখানে। তবে এ ঘটনায় কোনো পক্ষ থেকে অভিযোগ দেওয়া হয়নি।’
প্রসঙ্গত, আজ বেলা সাড়ে ১১টায় বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উদ্বোধন করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দর্শক সারিতে উপস্থিত ছিলেন বাবুগঞ্জের ছেলে ব্যারিস্টার ফুয়াদ।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।৩ মিনিট আগে
গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর...৩ মিনিট আগে
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।৮ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন। গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।১০ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।
শনিবার (৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন প্রদান করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।
কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম প্রমুখ।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।
শনিবার (৭ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার গাড়াগ্রাম ইউনিয়নের নতুন টেপারহাট এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ঢেউটিন প্রদান করেন এ টি এম আজহারুল ইসলাম।
কিশোরগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুর রশিদ শাহ এতে সভাপতিত্ব করেন। উপস্থিত ছিলেন রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলের টিম সদস্য মুহাম্মদ আব্দুর রশিদ, জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নায়েবে আমির ড. খায়রুল আনাম, জেলা সেক্রেটারি মাওলানা আন্তাজুল ইসলাম, সৈয়দপুর উপজেলা জামায়াতের আমির হাফেজ আব্দুল মুনতাকিম প্রমুখ।
বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ রোববার দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীতে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর...৩ মিনিট আগে
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।৮ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন। গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।১০ মিনিট আগে
খুলনা প্রতিনিধি
খুলনায় নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সময় গণসংহতি আন্দোলনের জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষার (৪৫) কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে নগরীর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালসংলগ্ন হাজী মেহের আলী সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর প্রান্তে হাজী মেহের আলী রোডে একটি কুকুর তেড়ে আসে।’
মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘এ সময় কুকুরটি গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষারের ডান পা কামড়ে দেয়। দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার জন্য খুলনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তুষারকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য, জেলা আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল, জেলা সদস্যসচিব আসিফ ইকবাল চৌধুরী, যুগ্ম সদস্যসচিব ও খুলনা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী আল আমিন শেখ, জেলা সদস্য সাগর চ্যাটার্জি, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সংগঠক কাইয়ুম শরীফ জনি ও রাফসান জানি।
এ ঘটনার পর ‘মাথাল’ প্রতীকের পক্ষে প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আহত কবি নাজমুল তারেক তুষারকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
খুলনায় নির্বাচনী প্রচারে যাওয়ার সময় গণসংহতি আন্দোলনের জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষার (৪৫) কুকুরের কামড়ে আহত হয়েছেন। আজ রোববার বেলা ১১টার দিকে নগরীর লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালসংলগ্ন হাজী মেহের আলী সড়কে এ ঘটনা ঘটে।
গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর প্রান্তে হাজী মেহের আলী রোডে একটি কুকুর তেড়ে আসে।’
মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘এ সময় কুকুরটি গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির সদস্য নাজমুল তারেক তুষারের ডান পা কামড়ে দেয়। দ্রুত তাঁকে চিকিৎসার জন্য খুলনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তুষারকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন গণসংহতি আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সদস্য, জেলা আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল, জেলা সদস্যসচিব আসিফ ইকবাল চৌধুরী, যুগ্ম সদস্যসচিব ও খুলনা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী আল আমিন শেখ, জেলা সদস্য সাগর চ্যাটার্জি, ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সংগঠক কাইয়ুম শরীফ জনি ও রাফসান জানি।
এ ঘটনার পর ‘মাথাল’ প্রতীকের পক্ষে প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। আহত কবি নাজমুল তারেক তুষারকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ রোববার দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীতে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।৩ মিনিট আগে
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।৮ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন। গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।১০ মিনিট আগে
নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর থেকে
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
নিহত জাহাঙ্গীর আলম রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর শহরের মেনাজবাজার এলাকার শিল্পপতি মেনাজ উদ্দিনের ছেলে এবং হারাগাছ ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি। মেনাজ বিড়ি ফ্যাক্টরি ও মেনাজ ফিলিং স্টেশনসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন জাহাঙ্গীর।
নিহতের স্বজনেরা জানান, পারিবারিক একটি মামলায় বুধবার জাহাঙ্গীর আদালতে হাজির হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৬ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে তাঁকে ছাড়পত্র দিলে কারাগারে নিয়ে আসা হয়।
রোববার ভোরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
জাহাঙ্গীর আলম ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন বলেও জানান জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
নিহত জাহাঙ্গীর আলম রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার হারাগাছ পৌর শহরের মেনাজবাজার এলাকার শিল্পপতি মেনাজ উদ্দিনের ছেলে এবং হারাগাছ ইসলামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সাবেক সভাপতি। মেনাজ বিড়ি ফ্যাক্টরি ও মেনাজ ফিলিং স্টেশনসহ বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন জাহাঙ্গীর।
নিহতের স্বজনেরা জানান, পারিবারিক একটি মামলায় বুধবার জাহাঙ্গীর আদালতে হাজির হলে বিচারক জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের জ্যেষ্ঠ জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ৬ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে তাঁকে ছাড়পত্র দিলে কারাগারে নিয়ে আসা হয়।
রোববার ভোরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাৎক্ষণিক তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
জাহাঙ্গীর আলম ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন বলেও জানান জেল সুপার মোকাম্মেল হোসেন।
বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ রোববার দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীতে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।৩ মিনিট আগে
গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর...৩ মিনিট আগে
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন। গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।১০ মিনিট আগে
কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন।
গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার সভাপতি বিপ্লব মল্লিক ওরফে (ঝন্টু)। তিনি বলেন, ‘আমরা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি, সহসভাপতি, উপদেষ্টা ও সদস্যসহ ৯ জন পারিবারিক ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার পদ ও সব কর্যক্রম থেকে পদত্যাগ করলাম।’
পদত্যাগ করা নেতা-কর্মীদের মধ্যে অন্যরা হলেন সহসভাপতি বিমল বালা, উপদেষ্টা নারায়ণ হালদার, সদস্য দুলাল মল্লিক, সবুজ মল্লিক, সুভাষ মধু, প্রকাশ সরকার, প্রদীপ ঢালী ও শিশির মল্লিক।
এ বিষয়ে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, ‘কিছুদিন আগে কমিটি হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা পদত্যাগ করেছেন কি না, তা আমার জানা নেই।’
গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার ৯ নেতা-কর্মী পদত্যাগ করেছেন।
গতকাল শনিবার (৬ ডিসেম্বর) রাতে উপজেলার পিড়ারবাড়ি বাজারে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তাঁরা পদত্যাগের ঘোষণা দেন।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার সভাপতি বিপ্লব মল্লিক ওরফে (ঝন্টু)। তিনি বলেন, ‘আমরা ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি, সহসভাপতি, উপদেষ্টা ও সদস্যসহ ৯ জন পারিবারিক ও সামাজিক কারণে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর হিন্দু শাখার পদ ও সব কর্যক্রম থেকে পদত্যাগ করলাম।’
পদত্যাগ করা নেতা-কর্মীদের মধ্যে অন্যরা হলেন সহসভাপতি বিমল বালা, উপদেষ্টা নারায়ণ হালদার, সদস্য দুলাল মল্লিক, সবুজ মল্লিক, সুভাষ মধু, প্রকাশ সরকার, প্রদীপ ঢালী ও শিশির মল্লিক।
এ বিষয়ে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, ‘কিছুদিন আগে কমিটি হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা পদত্যাগ করেছেন কি না, তা আমার জানা নেই।’
বরিশালের বাবুগঞ্জে বিএনপি নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। আজ রোববার দুপুরে বাবুগঞ্জ উপজেলার রহমতপুর-বাবুগঞ্জ-মুলাদী-হিজলা সড়কের আড়িয়াল খাঁ নদীতে মীরগঞ্জ সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন শেষে এ ঘটনা ঘটে।২২ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এ টি এম আজহারুল ইসলাম বলেছেন, আগামী নির্বাচনে জামায়াত যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তাহলে ইসলামের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। বর্তমান আইন মানুষের তৈরি এবং বর্তমান সংবিধান পুরোপুরি ইসলামভিত্তিক নয়।৩ মিনিট আগে
গণসংহতি আন্দোলন খুলনা জেলা কমিটির আহ্বায়ক ও খুলনা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী প্রত্যাশী মুনীর চৌধুরী সোহেল বলেন, ‘আজ (রোববার) আমার নির্বাচনী গণসংযোগ, প্রচারপত্র বিতরণ ও মতবিনিময়ের কর্মসূচি পালনের কথা ছিল। কর্মসূচির শুরুতে বেলা ১১টার দিকে খুলনা লায়ন্স চক্ষু হাসপাতালের অপর...৩ মিনিট আগে
রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় জাহাঙ্গীর আলম (৫৭) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। রোববার (৭ ডিসেম্বর) রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।৮ মিনিট আগে