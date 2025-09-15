তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা ও লাশ গুম করার দায়ে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম আজ সোমবার এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডিত আসামিরা হলেন কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। তাঁরা হিজলা উপজেলার পূর্ব কোড়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের উপস্থিতিতে আদালত রায় ঘোষণা করেন। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি মোখলেসুর রহমান বাচ্চু জানান, ২০১৮ সালের ২৮ জুলাই হিজলা উপজেলার একটি গ্রামে ওই তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করেন আসামিরা। পরে তাঁকে হত্যা করে লাশ খালে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ খাল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ওই তরুণীর মা থানায় মামলা করেন। পুলিশ দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালতে ১৮ জনের সাক্ষ্য দেন। দুজনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ও ১ লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়।
বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা ও লাশ গুম করার দায়ে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম আজ সোমবার এ রায় ঘোষণা করেন।
দণ্ডিত আসামিরা হলেন কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। তাঁরা হিজলা উপজেলার পূর্ব কোড়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের উপস্থিতিতে আদালত রায় ঘোষণা করেন। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।
ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি মোখলেসুর রহমান বাচ্চু জানান, ২০১৮ সালের ২৮ জুলাই হিজলা উপজেলার একটি গ্রামে ওই তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করেন আসামিরা। পরে তাঁকে হত্যা করে লাশ খালে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ খাল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ওই তরুণীর মা থানায় মামলা করেন। পুলিশ দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালতে ১৮ জনের সাক্ষ্য দেন। দুজনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ও ১ লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়।
রাজধানী ঢাকার রামপুরা-বনশ্রী-আফতাবনগর এলাকার সংযোগে নড়াই নদের ওপর নতুন তিনটি সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর আফতাবনগরের লেকভিউ রোডে এই সেতু নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন ডিএনসিসির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।২ মিনিট আগে
মৌলভীবাজারে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (পিবিআই) হাজতখানার ভেতরে গলায় ফাঁস দিয়ে মোকাদ্দুস (৩২) নামের এক আসামির মৃত্যুর অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোকাদ্দুস কমলগঞ্জ উপজেলার পতনঊষার ইউনিয়নের কোনাগাঁও (বৃন্দাবনপুর) গ্রামের মৃত লাল মিয়ার ছেলে। তিনি আলোচিত লিটন হত্যা মামলার১৫ মিনিট আগে
গাজীপুরের কালিয়াকৈরে রেললাইনের ওপর থেকে নিলয় দাস (৩৭) নামের এক পোশাকশ্রমিকের লাশ উদ্ধার করেছে রেলওয়ে পুলিশ। আজ সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার সোনাখালী এলাকায় জয়দেবপুর-রাজশাহী রেললাইনের ওপর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।৩০ মিনিট আগে
বসতবাড়ির ছাদের পানি পড়াকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার জেরে আপন ভাই-ভাতিজার লাঠির আঘাতে আনন্দ ঘোষ (৪৫) নামের এক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রোববার রাতে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলার উনশিয়া গ্রামের ঘোষ বাড়িতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।৩১ মিনিট আগে