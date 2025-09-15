Ajker Patrika
তরুণীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ২ জনের মৃত্যুদণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। আজ সোমবার বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে। ছবি: আজকের পত্রিকা
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। আজ সোমবার বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালে। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে তরুণীকে ধর্ষণের পর হত্যা ও লাশ গুম করার দায়ে দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বরিশাল নারী ও শিশু নির্যাতন অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. রফিকুল ইসলাম আজ সোমবার এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডিত আসামিরা হলেন কবীর আকন ও জব্বার ব্যাপারী। তাঁরা হিজলা উপজেলার পূর্ব কোড়ালিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁদের উপস্থিতিতে আদালত রায় ঘোষণা করেন। পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়।

ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি মোখলেসুর রহমান বাচ্চু জানান, ২০১৮ সালের ২৮ জুলাই হিজলা উপজেলার একটি গ্রামে ওই তরুণীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করেন আসামিরা। পরে তাঁকে হত্যা করে লাশ খালে ফেলে দেওয়া হয়। পুলিশ খাল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় ওই তরুণীর মা থানায় মামলা করেন। পুলিশ দুজনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়। আদালতে ১৮ জনের সাক্ষ্য দেন। দুজনের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের মৃত্যুদণ্ড ও ১ লাখ টাকা করে জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়।

ধর্ষণহিজলাতরুণীবরিশাল বিভাগজেলার খবরমৃত্যুদণ্ড
পাকিস্তানের জাতীয় সংগীতের সময় বাজল উৎসবের গান

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নতুন বেতনকাঠামো ৬ মাসের আগেই চূড়ান্ত করার আশ্বাস

পদ্মা সেতু এলাকায় বসছে সোলার প্যানেল, ২৩ কোটি টাকার কাজ পেল ওমেরা

১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

কবরস্থানে রেখে যাওয়া নবজাতক হঠাৎ নড়ে উঠল, হাসপাতালে ভর্তি

রাজধানীর বনশ্রী-আফতাবনগর সংযোগে ৩ সেতুর নির্মাণকাজ উদ্বোধন

পিবিআই হাজতে হত্যা মামলার আসামির আত্মহত্যা

রেললাইনে পোশাকশ্রমিকের লাশ

কোটালীপাড়ায় ভাই-ভাতিজাদের লাঠিপেটায় ব্যবসায়ী খুন

