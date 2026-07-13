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বরিশাল

আমরা স্বৈরাচার‌কে দেশ থে‌কে বিদায় ক‌রে‌ছি: ব‌রিশা‌লে প্রধানমন্ত্রী তা‌রেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আমরা স্বৈরাচার‌কে দেশ থে‌কে বিদায় ক‌রে‌ছি: ব‌রিশা‌লে প্রধানমন্ত্রী তা‌রেক রহমান
কীর্তনখোলা নদীর শাখা সাগরদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ‘মাত্র কদিন আগের কথা, আমরা এই দেশ থেকে স্বৈরাচারকে বিদায় করেছি। ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকলে মিলে স্বৈরাচারকে হটিয়েছি। তার মানে আমরা কাঁধে কাঁধ রেখে দেশের জন্য যে কাজগুলো ভালো, সেই কাজগুলো করলে সকলে উপকৃত হবে। আমাদের পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। এলাকার পরিবেশের যদি খেয়াল না রাখি, তাহলে ভুক্তভোগী আমরাই হব।’ আজ সোমবার দুপুরে বরিশাল নগরের কীর্তনখোলা নদীর শাখা সাগরদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী এক দিনের সফরে এসে প্রথম গৌরনদী এবং পরে বরিশাল নগরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। জাঁকজমকহীন এবং সাদামাটাভাবে এ কর্মসূচি হলেও দিনভর নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক ভিতকে ঝাঁকি দিয়ে সতেজ করে দিয়ে গেলেন দলীয় প্রধান।

প্রধানমন্ত্রী দুপুরে সাগরদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণকালে আরও বলেন, ‘আসুন, আমরা প্রতিশ্রুতি দিই আমাদের দেশের পরিবেশ যেন সুন্দর থাকে। আমরা যেখানে বসবাস করি, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের আশপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে।’ তিনি এলাকাবাসীর উদ্দেশে বলেন, এই সাগরদী খালের পাড়ে সাড়ে তিন শ গাছ রোপণ করা হবে। এলাকাবাসীর দায়িত্ব হলো এসব গাছের যত্ন নেওয়া।

প্রধানমন্ত্রীর এ কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী শেখ ফরিদুল ইসলাম, বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মজিবর রহমান সারওয়ার এমপি, উপদেষ্টা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বরিশাল সিটি করপোরেশনের প্রশাসক বিলকিস আক্তার জাহান শিরীন, জেলা পরিষদ সদস্য আকন কুদ্দুসুর রহমান প্রমুখ।

বাটাজোরে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ

এর আগে সকালে বরিশালের গৌরনদী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বাটাজোর অশ্বিনীকুমার ইনস্টিটিউশন মাঠে প্রধানমন্ত্রী উপকারভোগীদের মধ্যে ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ করেন। এ সময় তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও শিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে নারীদের জন্য স্নাতক পর্যন্ত বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। পাশাপাশি মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তি দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, আগামী পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে দেশের ৪ কোটি পরিবারের নারীপ্রধানের হাতে ফ্যামিলি কার্ড পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। গড়ে প্রতিটি উপজেলায় প্রায় ৭ হাজার পরিবার এ সুবিধা পাবে।

সরকারপ্রধান বললেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মেয়েদের জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত বিনা খরচে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকার স্নাতক পর্যন্ত বিনা খরচে শিক্ষার সুযোগ চালু করবে। যেসব ছাত্রী ভালো ফল করবে, তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হবে।

কীর্তনখোলা নদীর শাখা সাগরদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা
কীর্তনখোলা নদীর শাখা সাগরদী খালের পাড়ে বৃক্ষরোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহাসড়ক ৬ লেনে সায় দেননি প্রধানমন্ত্রী

বিকেলে বরিশাল নগরের শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত সাংগঠনিক সভায় দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আকন কুদ্দুসুর রহমান ভাঙা-কুয়াকাটা ৬ লেন করে পায়রা বন্দরকে সচল করার আহ্বান জানান। দেশের অর্থনীতিতে এটি বড় ভূমিকা রাখবে বলে জানান তিনি। এ সময় হলভর্তি নেতা-কর্মীরাও ৬ লেনের দাবি জানান।

তবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘আপনারা আশা করেছেন ৬ লেনের কথা বলব। আমি কিন্তু হ্যাঁ বলিনি। কেননা, বুঝেসুঝে কথা দিতে হয়।’  

হাইব্রিড ও গুপ্তে সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী

সাংগঠনিক সভায় তারেক রহমান বলেন, ‘দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম শিগগির শুরু করব। কিন্তু এ কার্যক্রম করতে গিয়ে হাইব্রিড এবং গুপ্ত—এই দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।’ তিনি বলেন, ‘দলে মতপার্থক্য থাকতে পারে; কিন্তু অনৈক্য করা যাবে না। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকলে হাইব্রিড, গুপ্ত ফ্যাসিস্ট ঢুকতে পারবে না।’

 

রথযাত্রায় অঘটনের আশঙ্কা

প্রধানমন্ত্রী নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের রথযাত্রায় একটি চক্র অঘটন ঘটাতে পারে। আপনারা প্রশাসনের পাশাপাশি সতর্ক থাকবেন।’

মজিবর রহমান সরওয়ারের সভাপতিত্বে সাংগঠনিক এ সভায় প্রায় ৬০০ নেতা-কর্মী অংশ নেন। সন্ধ্যা ৬টায় ঢাকার উদ্দেশে বরিশাল ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

বিষয়:

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