Ajker Patrika
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গাইবান্ধা

গাইবান্ধায় হাসপাতালের ঠিকাদারের অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন, লাইসেন্স বাতিলের দাবি

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধায় হাসপাতালের ঠিকাদারের অনিয়মের প্রতিবাদে মানববন্ধন, লাইসেন্স বাতিলের দাবি
গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের সামনে ‘সচেতন নাগরিক’-এর ব্যানারে আয়োজিত হয় মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাইবান্ধা জেনারেল হাসপাতালের ঠিকাদার শাহাদত হোসেনের বিরুদ্ধে খাবার ও ওষুধ সরবরাহে অনিয়ম এবং আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে লোক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে হাসপাতালের সামনে ‘সচেতন নাগরিক’-এর ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচি থেকে তাঁর লাইসেন্স বাতিল ও গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন খন্দকার জাকারিয়া জীম, খন্দকার আমির হামজা, আপেল মাহমুদ, সুজন মাহমুদ, রিফাতুন্নবী রিফাত, জাহিদ আরশাদ ও রাসেলসহ অনেকে।

বক্তারা অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগের দোসর হিসেবে পরিচিত হাসপাতালের ঠিকাদার শাহাদত হোসেন দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে হাসপাতালে খাবার ও ওষুধ সরবরাহে অনিয়ম করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছেন। তাঁদের ভাষ্য, রোগীদের প্রাপ্য খাবারের অর্ধেকও দেওয়া হয় না। কয়েক দিন আগে স্থানীয় এমপি হাসপাতাল পরিদর্শনে এসে এমন চিত্র দেখেছেন বলেও তাঁরা দাবি করেন।

বক্তারা আরও বলেন, বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে তিনি আওয়ামী লীগের হয়ে কাজ করছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০২১ সাল থেকে খন্দকার শাহাদাত হোসেন বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নামে হাসপাতালে ঠিকাদারি কাজ করে আসছেন।

অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদার শাহাদত হোসেন বলেন, `যার লাইসেন্সে কাজ করি তাঁকে কমিশন দেওয়া লাগে, কাজ বের করতে টাকা লাগে—এগুলো কোথা থেকে আসবে। আউটসোর্সিংয়ে কাজ বের করার সময় কোটি টাকার মতো খরচ হয়। লোক ঢোকানোর সময় টাকা না নিলে এসব কেমনে উঠবে।' এ বিষয়ে সংবাদ প্রকাশ না করার জন্যও তিনি প্রতিবেদককে অনুরোধ করেন।

বিষয়:

দুর্নীতিগাইবান্ধাওষুধহাসপাতালআউটসোর্সিংমানববন্ধন
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