ডিমলায় বড় বোনের সঙ্গে নদীতে গোসলে নেমে শিশুর মৃত্যু

নীলফামারীর ডিমলায় চাচার শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে গিয়ে নদীতে ডুবে সাওদা উম্মে হাবিবা (১২) নামে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার দুপুরে উপজেলার শৈল্লার ঘাট এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহত সাওদা উম্মে হাবিবা ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলার দেওখালি এলাকার সাইফুদ্দিন ও রুবিনা বেগম দম্পতির মেয়ে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিমলা সদর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হোসেন বলেন, পরিবারের সঙ্গে ঘুরতে এসে শিশুটি নদীর পানিতে ডুবে মারা গেছে।
স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, দুই দিন আগে রুবিনা বেগম তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে ডিমলা সদর ইউনিয়নের রামডাঙ্গা গ্রামে ছোট দেবরের শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে যান। আজ দুপুরে বড় বোন ও স্বজনদের সঙ্গে শৈল্লার ঘাট এলাকার বুড়িতিস্তা নদীতে গোসল করতে নামে সাওদা। সেখানে নিখোঁজ হওয়ার পর স্বজন ও স্থানীয়রা নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে নদী থেকে সাওদাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধারের পর সে মারা যায়।
এ বিষয়ে ডিমলা থানার তদন্ত কর্মকর্তা (ওসি) বলেন, ‘খবর পেয়েছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।’
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