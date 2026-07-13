শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে কারখানা শ্রমিককে গণপিটুনি

গাজীপুরের কালিয়াকৈরে ৭ বছর বয়সী শিশুকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে এক কারখানা শ্রমিকের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটকের পর গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে দিয়েছেন এলাকাবাসী। উপজেলার একটি এলাকায় গতকাল রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটেছে।
অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার একটি এলাকার বাসিন্দা। তিনি কালিয়াকৈরের কার্টন তৈরির একটি কারখানার শ্রমিক। এ ঘটনায় শিশুটির বাবা আজ সোমবার কালিয়াকৈর থানায় ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগ এনে মামলা করেছেন।
পুলিশ ও পরিবার সূত্র বলেছে, কালিয়াকৈর উপজেলার একটি এলাকায় একটি বাড়িতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ও শিশুটির পরিবার পাশাপাশি কক্ষে ভাড়া থাকে। ঘটনার দিন দুপুরে শিশুটিকে বাসায় রেখে তার বাবা-মা কাজে যান। এ সময় শিশুটিকে নিজের ঘরে ডেকে ধর্ষণচেষ্টা করেন ওই ব্যক্তি। শিশুটির চিৎকারে আশপাশের লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গণপিটুনি দেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ তাঁকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় একটি মামলা হয়েছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। শিশুটিকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
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