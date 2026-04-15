Ajker Patrika
বরিশাল

ঘরের পেছনে গাঁজা চাষ করেন তিনি

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
গাঁজাগাছসহ গ্রেপ্তার ব্যক্তি। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের বাবুগঞ্জে বাড়িতে গাঁজা চাষের অভিযোগে জামাল হোসেন ব্যাপারী (৪০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের উত্তর আরজি কালিকাপুর গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বরিশাল বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

জামাল হোসেন ব্যাপারী চাঁদপাশা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর আরজি কালিকাপুর গ্রামের মিনাজ উদ্দিন ব্যাপারীর ছেলে।

বিমানবন্দর থানার পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জামাল ব্যাপারী নিজ বাড়িতে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর ঘরের পেছন থেকে চারটি গাঁজাগাছ উদ্ধার করা হয়েছে।

ওসি মিজানুর রহমান বলেন, বাড়িতে গাঁজা চাষ করার অভিযোগের সত্যতা পেয়ে জামাল ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং গাঁজাগাছ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকালে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

নীরবে পেট্রোডলার চুক্তি বাতিল সৌদির, পেট্রোইউয়ানের উত্থান ঠেকাতেই ইরান যুদ্ধ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যা: সাবেক শিবির নেতার হুকুমে হামলা চালায় আসামিরা

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আগামী দুই দিনে দারুণ কিছু ঘটবে, যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রয়োজন নেই: ট্রাম্প

মাধ্যমিকে তৃতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক, ইউনেসকোতে জানাল বাংলাদেশ

চট্টগ্রামে সাবেক মেয়রের বাড়িতে গিয়ে ছাত্রদল-যুবদলের তোপের মুখে হাসনাত আব্দুল্লাহ

বিসিবির অনুরোধে সাড়া না দেওয়ার ‘পুরস্কার’ জিম্বাবুয়ে-আয়ারল্যান্ডকে দিচ্ছে ভারত

নেত্রকোনার হাওরে পাওয়া লাশের পরিচয় মিলেছে

ডিজেল-জেট ফুয়েল নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে ৩ জাহাজ

রাজশাহীতে চিকিৎসকদের ফি নিয়ন্ত্রণসহ ৬ দফা দাবি

হাঁটতে বেরিয়ে প্রাণ গেল সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তার

৫ শতাংশ বকেয়া লভ্যাংশের দাবিতে গ্রামীণফোনের সাবেক কর্মীদের মানববন্ধন

