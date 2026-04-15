ঘরের পেছনে গাঁজা চাষ করেন তিনি

বরিশালের বাবুগঞ্জে বাড়িতে গাঁজা চাষের অভিযোগে জামাল হোসেন ব্যাপারী (৪০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার চাঁদপাশা ইউনিয়নের উত্তর আরজি কালিকাপুর গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
বরিশাল বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
জামাল হোসেন ব্যাপারী চাঁদপাশা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর আরজি কালিকাপুর গ্রামের মিনাজ উদ্দিন ব্যাপারীর ছেলে।
বিমানবন্দর থানার পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে জামাল ব্যাপারী নিজ বাড়িতে অবৈধভাবে গাঁজা চাষ করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাঁর ঘরের পেছন থেকে চারটি গাঁজাগাছ উদ্ধার করা হয়েছে।
ওসি মিজানুর রহমান বলেন, বাড়িতে গাঁজা চাষ করার অভিযোগের সত্যতা পেয়ে জামাল ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং গাঁজাগাছ জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকালে গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
চট্টগ্রাম বন্দরে সিঙ্গাপুর থেকে একটি জাহাজে জেট ফুয়েল (বিমানের জ্বালানি) এবং মালয়েশিয়া থেকে দুটি জাহাজে করে ডিজেল এসেছে। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) এসব জাহাজ থেকে জ্বালানি খালাস কার্যক্রম চলছে।১৬ মিনিট আগে
রাজশাহীতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ভিজিট (ফি) নিয়ন্ত্রণে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন, বিশেষায়িত শিশু হাসপাতাল চালু এবং সরকারি হাসপাতালে লাশ পরিবহন সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য নিরসনসহ ছয় দফা দাবি জানিয়েছে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)।২৩ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর দুমকীতে ট্রাকচাপায় হারুন অল রশিদ খান (৭০) নামের এক সাবেক ব্যাংক কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১৫ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলা পরিষদের প্রধান ফটকের পশ্চিম পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
মানববন্ধনকারীরা বলেন, ১৫-২০ বছর আমরা জিপিতে শ্রম দিয়েছি। এরপর যখন আমাদের বয়স চল্লিশের বেশি, তখন আমাদের চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এই বয়সে অন্য কোথাও চাকরিতে যোগদানের সুযোগও কম থাকে। জিপি আমাদের ন্যায্য পাওনাও মেটায়নি। আমাদের দাবি ৫ শতাংশ বিলম্ব জরিমানা পাওনা বুঝিয়ে দেওয়া হোক।১ ঘণ্টা আগে