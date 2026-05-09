শেবাচিম হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেবাচিম) হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে বরিশাল বিভাগে হাম উপসর্গ ও আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৩১। আজ শনিবার হাসপাতাল সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।
জানা গেছে, ৫ মে হাম উপসর্গ নিয়ে পটুয়াখালী সদরের বাদারা এলাকার বাসিন্দা মো. আব্বাসের ১০ মাস বয়সী ছেলে মোহাম্মদ উল্লাহকে ভর্তি করা হয়। চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর শুক্রবার রাতে মৃত্যু হয় তার।
অন্যদিকে ১ মে পটুয়াখালীর পাগলা এলাকার বাসিন্দা ইলিয়াসের সাত মাস বয়সী মেয়ে আয়শাকে হাম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। ৯ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে তার।
শেবাচিম হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মশিউল মুনীর বলেছেন, হাম থেকে মারাত্মক ধরনের নিউমোনিয়া হওয়ায় মৃত্যু হয়েছে শিশু দুটির। এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৭৬৯। গত ২৪ ঘণ্টায় এই হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছে ৪৩ জন। এর মধ্যে বর্তমানে চিকিৎসাধীন ১৭০ জন।
এ ব্যাপারে বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ডা. মোহাম্মদ লোকমান হাকিম বলেছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগে হামের উপসর্গ পাওয়া গেছে ১০৮ জনের। নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১১১ জন। বরিশাল বিভাগে এখন পর্যন্ত সন্দেহভাজন হাম রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৪৬৪। এদের মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৩৩।
ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড আজ শনিবার (৯ মে) থেকে আবার উৎপাদন শুরু করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন বিভাগের প্রধান আলমগীর জলিল জানিয়েছেন, পাশের কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) পুনরায় চালু হওয়ায় আবার অ্যামোনিয়া সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে, ফলে কিছু মজুতের পর ডিএপি উৎপাদন শুরু করা সম্ভব...৩২ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে স্বামীর হাতে নিহত স্ত্রী ও তাঁদের তিন সন্তান ও ঘাতকের শ্যালক। পাঁচটি লাশের ওপর পাওয়া গেছে গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি বরাবর লিখিত অভিযোগের একটি করে কপি।১ ঘণ্টা আগে
অপহরণের তিন দিনের মাথায় প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক দস্যু গ্রুপ শরীফ বাহিনী জাহাঙ্গীর বাহিনীর সঙ্গে গুলিবিনিময় করে জেলেদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং তাঁদের অন্য একটি স্থানে আটকে রাখে।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম নগরীতে ১৫০টি বিদেশি পিস্তলের গুলিসহ দুই অস্ত্র কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরীর দামপাড়া ও ওয়াসা এলাকায় একটি ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান চালিয়ে এসব গুলি উদ্ধার করে নগর গোয়েন্দা উত্তর বিভাগের একটি টিম।২ ঘণ্টা আগে