Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ভোলা প্রতিনিধি
নিহত মো. সাইফুল্লাহ আরিফ। ছবি: সংগৃহীত
নিহত মো. সাইফুল্লাহ আরিফ। ছবি: সংগৃহীত

ভোলায় মো. সাইফুল্লাহ আরিফ (৩০) নামে ছাত্রলীগের এক নেতার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁকে হত্যার পর লাশ বসতঘরের সামনে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। আরিফ নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ভোলা সদর উপজেলা শাখার সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। নিহত আরিফ ভোলা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদে নববীসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. বশিরউদ্দিনের ছেলে।

নিহতের বাবা বশিরউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুক্রবার রাতে আরিফ নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল। ভোরে ফজরের নামাজ পড়তে বের হয়ে দেখি বাসার গেটের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় ওর মরদেহ পড়ে আছে। আমার একমাত্র ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. সোহান সরকারের নেতৃত্বে থানা ও গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তিনি নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন।

নিহতের স্বজনেরা আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নিহতের স্বজনেরা আহাজারি করছেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সোহান সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মামলা হবে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

বিষয়:

ভোলাপুলিশবরিশাল বিভাগছাত্রলীগভোলা সদরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

ঢাকা মেডিকেলের আইসিইউতে নুরুল হক নুর

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

সুমনের উত্থান কাহিনি: ভবঘুরেকে হত্যা করে ভিডিও ছড়ান নিজেই

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

ঢামেকে এক ঘণ্টা অবরুদ্ধ আসিফ নজরুল, বেরোলেন বাগান গেট দিয়ে

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

নুরের ওপর হামলায় আসিফ নজরুলের নিন্দা, এনসিপি নেতাদের কটাক্ষ

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

ডিআরইউর ঘটনা নিয়ে কামাল আহমেদের ফেসবুক স্ট্যাটাস

সম্পর্কিত

তাড়াশে স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেয়ে স্বামীর আত্মহত্যা

তাড়াশে স্ত্রীর ডিভোর্স লেটার পেয়ে স্বামীর আত্মহত্যা

নেছারাবাদে নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে পুল সংস্কার

নেছারাবাদে নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমে পুল সংস্কার

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় ৪ যাত্রীবাহী বাস, আহত ২০

ঢাকা-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় ৪ যাত্রীবাহী বাস, আহত ২০