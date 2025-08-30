ভোলায় বাসার সামনে মিলল ছাত্রলীগ নেতার রক্তাক্ত লাশ

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় মো. সাইফুল্লাহ আরিফ (৩০) নামে ছাত্রলীগের এক নেতার রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাঁকে হত্যার পর লাশ বসতঘরের সামনে ফেলে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। আরিফ নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ ভোলা সদর উপজেলা শাখার সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন।
শনিবার সকাল ৯টার দিকে পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ভোলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। নিহত আরিফ ভোলা পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মসজিদে নববীসংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মো. বশিরউদ্দিনের ছেলে।
নিহতের বাবা বশিরউদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শুক্রবার রাতে আরিফ নিজ কক্ষে ঘুমিয়ে ছিল। ভোরে ফজরের নামাজ পড়তে বের হয়ে দেখি বাসার গেটের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় ওর মরদেহ পড়ে আছে। আমার একমাত্র ছেলেকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন রয়েছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’
খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. সোহান সরকারের নেতৃত্বে থানা ও গোয়েন্দা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। তিনি নিহতের পরিবার ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সোহান সরকার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় মামলা হবে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’
