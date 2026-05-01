Ajker Patrika
যশোর

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শাহাদাত বরণ করা অধিকাংশই শ্রমিক: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

­যশোর প্রতিনিধি
যশোর জেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান মে দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য দেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। ছবি: আজকের পত্রিকা

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই শ্রমিক বলে মন্তব্য করেছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত।

আজ শুক্রবার যশোর জেলা প্রশাসন আয়োজিত মহান মে দিবস উপলক্ষে র‍্যালি-পূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই মন্তব্য করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সরকার কৃষক কার্ড, ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে শ্রমিকদের পরিবারে আরও একটু সচ্ছলতা আনার চেষ্টা করছে। কৃষকদের জন্য ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ করে দিয়েছে সরকার।’

বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘হাওরাঞ্চলে যেসব কৃষকের অতিবৃষ্টির কারণে ফসলহানি হয়েছে, তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার জন্য আগামী তিন মাস সরকারের তরফ থেকে তাদের একটি বিশেষ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে। এই উদ্যোগগুলো শ্রমিকদের জন্য, সাধারণ প্রান্তিক মানুষের জন্য। এসব উদ্যোগ একটি সুখী সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার সহায়ক হবে।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন, তাঁরা অধিকাংশই শ্রমিক। তাই আমাদের অঙ্গীকার রয়েছে শ্রমিকদের কাজ ফিরিয়ে দেওয়ার। কর্মসংস্থান সংকটের সমাধান এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া সরকারি কলকারখানাগুলো পুনরায় চালুর বিষয়ে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। সরকার চেষ্টা করছে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার।’

বক্তব্য শেষে বেলুন উড়িয়ে মহান মে দিবসের বর্ণাঢ্য র‍্যালি উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী। র‍্যালিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

র‍্যালি ও আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক রফিকুল হাসান, যশোরের পুলিশ সুপার সৈয়দ রফিকুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু, সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন খোকনসহ বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা।

এর আগে বুধবার (২৯ এপ্রিল) জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘হাওরাঞ্চলের তিন জেলাসহ ময়মনসিংহের কিছু এলাকা তীব্র বর্ষণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই এলাকার যেসব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের লোকেট করে আগামী তিন মাস সরকারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা দেওয়ার চেষ্টা করা হবে।’

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইতালিতে ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ভিডিও কলে পরিবারকে দেখালেন লাশ

‘দাঁড়ায়া থাকতে থাকতে পায় ব্যতা ধইরা যায়’

লুঙ্গি পরে, কাঁধে গামছা নিয়ে ভাইভা বোর্ডে শাবি শিক্ষার্থী

‘প্রতিদিন এই ওয়ার্ডে শিশু মারা যাচ্ছে, আমারও বুক কেঁপে উঠছে’

