বরিশালে প্রতিপক্ষের মারধরে কৃষক দল নেতা নিহত, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ। ছবি: সংগৃহীত
নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের বানারীপাড়ায় রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের মারধরে ইউনিয়ন কৃষক দল নেতা আব্দুল লতিফ (৫৫) নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় সৈয়দকাঠি ইউনিয়নের করফাঘর গ্রামে এ ঘটনা ঘটেছে।

নিহত লতিফ সৈয়দকাঠি ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক। এদিকে কৃষকদল নেতা লতিফ হত্যার প্রতিবাদে বানারীপাড়া উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভ করেছেন।

বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ মৃধা জানান, আছরের নামাজ পড়ে কৃষক দল নেতা আব্দুল লতিফ করফাঘর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে আসেন। এ সময় রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগের কর্মী দেলোয়ার ঘরামীর সঙ্গে তর্কে জড়ান। একপর্যায়ে দেলোয়ার ঘরামী সজোরে আব্দুল লতিফের কানে চড় দেন। এতে তিনি নিচে পড়ে যান। এ সময় সেখানে থাকা দেলোয়ার ঘরামীর জামাতা তুহিনসহ ৭-৮ জন এসে আব্দুল লতিফকে মারধর করেন।

স্থানীয় জনতা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পর চিকিৎসক আব্দুল লতিফকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপি এবং সব অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাঁরা তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল বের করে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

বানারীপাড়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শতদল মজুমদার জানান, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে তর্কের মধ্যে মারধরে একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছেন। ময়নাতদন্তের জন্য লাশ বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

