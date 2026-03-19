Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে শিশু রাইসা হত্যা মামলার আসামি বাবা-ছেলে গ্রেপ্তার

মুলাদী (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ২২: ৫১
প্রতীকী ছবি

বরিশালের বাবুগঞ্জে শিশু রাইসা আক্তার হত্যা মামলায় অভিযুক্ত জালাল সিকদার ও তাঁর ছেলে সিফাত সিকদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) ভোর ৬টার দিকে তাঁদের বাবুগঞ্জ থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম দুজনকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গতকাল বুধবার বরিশাল পুলিশ সুপার এ জেড এম মোস্তাফিজুর রহমান ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আসামি গ্রেপ্তারের ঘোষণা দেওয়ার প্রায় ১৫ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বাবুগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মো. এহতেশামুল ইসলাম বলেন, শিশু রাইসা হত্যা মামলার দুই আসামি গ্রেপ্তার করে আজ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। মামলার তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

