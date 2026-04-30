আগৈলঝাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত তিন পরিবারকে জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ঘরবাড়ি হারানো তিনটি পরিবারকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমানের উদ্যোগে এ সহায়তা দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন লাল্টু অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গৈলা ইউনিয়নের ভদ্রপাড়া গ্রামের আরিফ সরদার, তাঁর সহোদর আউয়াল সরদার ও মান্নান সরদারের হাতে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে প্রত্যেক পরিবারকে ২০ হাজার টাকার অনুদানের চেক তুলে দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ হোসেন ফিরোজ, জেলা উত্তর যুবদলের সদস্য হেমায়েত তালুকদার, সালমান হাসান রিপন, জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য মান্নান শেখ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুল হাসান জুয়েল, মহিলা দলের সাবেক সভাপতি কামরুন নাহার খুকু প্রমুখ।
উল্লেখ্য, ২৫ এপ্রিল রাতে উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের ভদ্রপাড়া গ্রামের ওই তিন পরিবারের বসতঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে তিনটি পরিবারের ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্তদের।
র্যাব-১০-এর অধিনায়কের পক্ষে এই ব্রিফিংয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সোনালী সেন বলেন, টেলিগ্রাম ও ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ‘এসএসসি-২০২৬ প্রশ্নপত্র ফাঁস’ সংক্রান্ত ভুয়া তথ্য প্রচার করছে একটি চক্র।১৪ মিনিট আগে
৭ মার্চের ভাষণ বাজানোর ঘটনায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হল সংসদের সাবেক ভিপি শেখ তাসনিম আফরোজ ইমিকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ এ আদেশ দেন...১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর উত্তরায় ২৬০০ পিছ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আব্দুল্লাহপুরের তাসিন সিএনজি পাম্পের পাশের মহাসড়ক থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়...২৩ মিনিট আগে
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, ওই এলাকায় একটি লাল রঙের শপিং ব্যাগ সন্দেহজনকভাবে পড়ে আছে। পরে টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাগটি উদ্ধার করে। ব্যাগটি খুলে শটগানের ১১টি কার্তুজ পাওয়া যায়, যা থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের অংশ বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।২৫ মিনিট আগে