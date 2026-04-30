Ajker Patrika
বরিশাল

আগৈলঝাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত তিন পরিবারকে জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তা

আগৈলঝাড়া (বরিশাল) প্রতিনিধি 
আজ সকালে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে ২০ হাজার টাকার অনুদানের চেক তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় অগ্নিকাণ্ডে ঘরবাড়ি হারানো তিনটি পরিবারকে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জেলা পরিষদের প্রশাসক আকন কুদ্দুসুর রহমানের উদ্যোগে এ সহায়তা দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন লাল্টু অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গৈলা ইউনিয়নের ভদ্রপাড়া গ্রামের আরিফ সরদার, তাঁর সহোদর আউয়াল সরদার ও মান্নান সরদারের হাতে জেলা পরিষদের তহবিল থেকে প্রত্যেক পরিবারকে ২০ হাজার টাকার অনুদানের চেক তুলে দেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ হোসেন ফিরোজ, জেলা উত্তর যুবদলের সদস্য হেমায়েত তালুকদার, সালমান হাসান রিপন, জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য মান্নান শেখ, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুল হাসান জুয়েল, মহিলা দলের সাবেক সভাপতি কামরুন নাহার খুকু প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২৫ এপ্রিল রাতে উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের ভদ্রপাড়া গ্রামের ওই তিন পরিবারের বসতঘরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে তিনটি পরিবারের ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয় এবং প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয় বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্তদের।

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

