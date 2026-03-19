Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়কে ২০ কিলোমিটারে যানবাহনের ধীরগতি

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি 
যমুনা সেতু মহাসড়কের সল্লা থেকে রাবনা বাইপাস পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে যানজট সৃষ্টি হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ, মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় যানবাহন বিকল হওয়ায় মাঝরাত থেকে ঢাকা-টাঙ্গাইল যমুনা সেতু মহাসড়কের সল্লা থেকে রাবনা বাইপাস পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে থেমে থেমে যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়ে ঈদে ঘরমুখী মানুষ। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় সকাল ৭টা নাগাদ যান চলাচল স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

সেতু কর্তৃপক্ষ জানায়, বুধবার রাত ১২টা পর্যন্ত যমুনা সেতু দিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৫১ হাজার ৫৮৪টি যানবাহন পারাপার হয়েছে।

টাঙ্গাইল পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শামসুল আলম সরকার বলেন, অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ এবং মহাসড়কে যানবাহন বিকল হয়ে পড়ায় রাত থেকে ভোর পর্যন্ত ধীরগতির সৃষ্টি হয়েছিল। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় সকাল ৭টা নাগাদ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

বিষয়:

যানবাহনটাঙ্গাইলঢাকা বিভাগমহাসড়ক
