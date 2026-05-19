Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশালে বিআইডব্লিউটিএ দপ্তরে হঠাৎ উপস্থিত নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে বিআইডব্লিউটিএ দপ্তরে হঠাৎ উপস্থিত নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী
বরিশালে বিআইডব্লিউটিএ দপ্তর ঘুরে দেখেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান আজ মঙ্গলবার সকালে আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) বরিশাল দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। তিনি বিআইডব্লিউটিএ সংশ্লিষ্ট চারটি দপ্তর ঘুরে দেখেন। এ সময় অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী ছিলেন না দপ্তরগুলোতে। প্রতিমন্ত্রী এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

আজ সকাল সোয়া ৯টায় নৌবন্দরে পৌঁছান প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। তিনি বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে দেখেন। হাজিরা খাতাও খতিয়ে দেখেন। যাঁরা আসেননি, তাদের ক্ষেত্রে ছুটি কিংবা নানা অজুহাত দেখানো হয়। প্রতিমন্ত্রী একইভাবে অভ্যন্তরীণ জাহাজ জরিপ পরিদর্শকের কার্যালয়, ড্রেজার বিভাগ এবং এবং রেস্টহাউস হিমনিড়ে যান।

নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান সকাল থেকে দপ্তরগুলো ঘুরে দেখতে থাকেন। তাঁর আকস্মিক আগমনে ভড়কে যান কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। কোথাও দপ্তরপ্রধানকে পাওয়া যায় আবার কোথাও পাওয়া যায়নি। ঈদের আগে প্রতিমন্ত্রীর এমন সফরে তটস্থ হয়ে পড়েন সবাই।

জানতে চাইলে বরিশাল নৌবন্দর কর্মকর্তা আসাদুজ্জামান বলেন, প্রতিমন্ত্রী বিআইডব্লিউটিএর সব দপ্তর দেখার জন্য এসেছেন। তাঁর ঝটিকা সফর ছিল।

অপর দিকে বিআইডব্লিউটিএর নৌ নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী পরিচালক সোলায়মান হোসেন বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী আসন্ন ঈদকে কেন্দ্র করে কোনোভাবেই যেন নৌকায় করে লঞ্চে যাত্রী না ওঠানো হয়, সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বব্যাংকের চলমান বিআইডব্লিউটিএ ভবনের কাজের গতি সম্পর্কেও জানতে চান। এ ছাড়া লঞ্চগুলোতে ডিজিটাল ভাড়ার তালিকা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।’

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি যা দেখেছি আপনারাও একই জিনিস দেখেছেন।’ বিআইডব্লিউটিএ কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা অফিসে ছিলেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবেন কি না এ প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী কোনো মন্তব্য করেননি। এমনভাবে আকস্মিক পরিদর্শন আরও হবে কি না এ বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমি প্রায়ই আসি।’

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগনৌপরিবহন মন্ত্রণালয়জেলার খবরবিআইডব্লিউটিএপ্রতিমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়ায় বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

কুষ্টিয়ায় বাসের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

কাঁচা পাট রপ্তানিতে শর্ত আরোপ: প্রতিবাদে খুলনায় শ্রমিক বিক্ষোভ, অবরোধ-ভাঙচুর

কাঁচা পাট রপ্তানিতে শর্ত আরোপ: প্রতিবাদে খুলনায় শ্রমিক বিক্ষোভ, অবরোধ-ভাঙচুর

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর শুনে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর শুনে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

খুলনায় ঠিকাদার গুলিবিদ্ধ, সমিতির কার্যালয় দখল নিয়ে সংঘর্ষ

খুলনায় ঠিকাদার গুলিবিদ্ধ, সমিতির কার্যালয় দখল নিয়ে সংঘর্ষ