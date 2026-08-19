বরিশালে সুজনের রফিকুল আলম মারা গেছেন

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) বরিশাল নগর সম্পাদক ও বেসরকারি সংস্থা রানের প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী পরিচালক রফিকুল আলম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।
আজ বুধবার বেলা ২টার দিকে নগরের আমির কুটিরস্থ নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। রফিকুল স্ত্রী, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।
রফিকুলের সহপাঠী কাজী মিজানুর রহমান ফিরোজ বলেন, আজীবন বরিশালের পরিবেশ রক্ষায় সংগ্রাম করে গেছেন রফিকুল আলম। এ জন্য তিনি এই নগরের একজন প্রতিবাদী পরিচিত মুখ। তিনি পরিবেশবাদী সংগঠন বেলার বরিশালের সমন্বয়কেরও দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানান ফিরোজ।
রফিকুলের ভাই নজরুল ইসলাম জানান, রফিকুল দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। অসুস্থতা নিয়েও ছুটতেন সাংগঠনিক কাজের পেছনে। আজ দুপুরে অসুস্থ অবস্থায় নিজ বাসায় মারা গেছেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাদ আসর আমির কুটির জামে মসজিদে জানাজা শেষে তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে।
গত ৯ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর ১২০০-এর বেশি নারী শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পরদিন ১০ আগস্ট সংহতি সমাবেশের মাধ্যমে প্রশাসনকে ‘সান্ধ্য আইন’ বাতিলের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো উপেক্ষা করে প্রশাসন শুধু এক ঘণ্টার জন্য ‘কারফিউ’ ...৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে পুকুরের পানিতে ডুবে চার শিশুর মৃত্যু হয়েছে। বিকেলে শিশুদের বাড়িতে না পেয়ে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। সন্ধ্যায় মুন্নার বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে শিশুদের জুতা-স্যান্ডেল পড়ে থাকতে দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়।১১ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ায় ইউএনওর পরিচয় ব্যবহার করে ফোনে প্রতারণার চেষ্টা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ ও আর্থিক সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে একটি চক্র। উপজেলা প্রশাসন সর্বসাধারণকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।২৪ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২ কেজি ৩২০ গ্রাম হেরোইনসহ দুজনকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আটকেরা হলেন সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা শুকনাপাড়া এলাকার মো. সাইফুল ইসলাম ও সিফাত আলী।২৭ মিনিট আগে