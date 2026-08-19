Ajker Patrika
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বরিশাল

বরিশালে সুজনের রফিকুল আলম মারা গেছেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে সুজনের রফিকুল আলম মারা গেছেন
রফিকুল আলম। ছবি: সংগৃহীত

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) বরিশাল নগর সম্পাদক ও বেসরকারি সংস্থা রানের প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী পরিচালক রফিকুল আলম মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

আজ বুধবার বেলা ২টার দিকে নগরের আমির কুটিরস্থ নিজ বাসভবনে তিনি মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। রফিকুল স্ত্রী, এক কন্যাসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রফিকুলের সহপাঠী কাজী মিজানুর রহমান ফিরোজ বলেন, আজীবন বরিশালের পরিবেশ রক্ষায় সংগ্রাম করে গেছেন রফিকুল আলম। এ জন্য তিনি এই নগরের একজন প্রতিবাদী পরিচিত মুখ। তিনি পরিবেশবাদী সংগঠন বেলার বরিশালের সমন্বয়কেরও দায়িত্ব পালন করেছেন বলে জানান ফিরোজ।

রফিকুলের ভাই নজরুল ইসলাম জানান, রফিকুল দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। অসুস্থতা নিয়েও ছুটতেন সাংগঠনিক কাজের পেছনে। আজ দুপুরে অসুস্থ অবস্থায় নিজ বাসায় মারা গেছেন। আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাদ আসর আমির কুটির জামে মসজিদে জানাজা শেষে তাঁর দাফন সম্পন্ন হবে।

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