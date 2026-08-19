Ajker Patrika
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কুমিল্লা

কুমিল্লায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় জেএমবির দুই সদস্যের ২০ বছর কারাদণ্ড

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কুমিল্লায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় জেএমবির দুই সদস্যের ২০ বছর কারাদণ্ড
বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের মামলায় জেএমবির দুই সদস্যের কারাদণ্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের করা এক মামলায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) দুই সদস্যকে ২০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই মামলায় খালেদা আক্তার রানী নামে এক নারীকে আট বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আজ বুধবার কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-৬-এর বিচারক খাইরুননেছা এ রায় ঘোষণা করেন।

রায় ঘোষণার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মামলার অতিরিক্ত সরকারি কৌঁসুলি (এপিপি) আল মাহমুদ সাগর।

২০ বছর করে কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মো. মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে মিন্টু ওরফে সামাদ ওরফে রাজীব এবং মোহাম্মদ দুরুল হুদা ওরফে হাসান।

মোস্তাফিজুর রহমান নওগাঁর সাপাহার উপজেলার কলমিডাঙ্গা গ্রামের আয়নাল হক ওরফে রুহুল কুদ্দুস মাস্টারের ছেলে। দুরুল হুদা গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার ২ নম্বর চকপাড়া এলাকার মো. আলী হোসেনের ছেলে।

মামলার নথি ও এজাহার সূত্রে জানা যায়, জেএমবি প্রধান শায়খ আব্দুর রহমান রিমান্ডে থাকাকালে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ২০০৬ সালের ১৩ মার্চ কুমিল্লা নগরীর বিষ্ণুপুর এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

অভিযানে ওই বাড়ি থেকে বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধারের পাশাপাশি কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এ ঘটনায় বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়। দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়ায় মামলাটির বিভিন্ন পর্যায়ে মোট ১৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেন আদালত।

এপিপি আল মাহমুদ সাগর জানান, মামলার শুনানিতে সাক্ষীদের সাক্ষ্য, আসামিদের জবানবন্দি, জব্দ তালিকা, বোমা তৈরির সরঞ্জাম এবং বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের নথিসহ বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয়। এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত তিন আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করে পৃথক মেয়াদে কারাদণ্ড দেন।

রায় ঘোষণার পর আদালতের দেওয়া সাজা পরোয়ানামূলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের পুলিশ পাহারায় প্রিজন ভ্যানে করে কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।

বিষয়:

কুমিল্লানিষিদ্ধকারাদণ্ডমামলাচট্টগ্রাম বিভাগআদালতজেলার খবরজঙ্গি
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