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শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ মহড়া

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ২০: ২৬
শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ মহড়া
বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তর ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় বুধবার বিকেলে অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা যাচাই এবং অগ্নিনিরাপত্তা প্রস্তুতি জোরদারে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তর ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় অগ্নিনির্বাপণ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এ মহড়া সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন বেবিচক চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিক। এ সময় বেবিচকের সদস্য ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মহড়ায় অগ্নিকাণ্ডের একটি কৃত্রিম পরিস্থিতি তৈরি করে জরুরি মুহূর্তে দ্রুত সাড়া দেওয়া, অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জাম ব্যবহার, নিরাপদে স্থান ত্যাগ এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়গুলো বাস্তবভিত্তিকভাবে অনুশীলন করা হয়।

বেবিচক সদর দপ্তরের মহড়ায় চিফ কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বেবিচকের সদস্য (নিরাপত্তা) এয়ার কমডোর মো. আসিফ ইকবাল। অন্যদিকে শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় অনুষ্ঠিত মহড়ায় চিফ কো-অর্ডিনেটর ছিলেন বেবিচকের সদস্য (এটিএম) এয়ার কমডোর মো. নূর-ই-আলম।

মহড়ায় অগ্নিকাণ্ডের প্রাথমিক পর্যায়ে করণীয়, দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা এবং অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের সঠিক ব্যবহারের বিভিন্ন কৌশল প্রদর্শন করা হয়। পাশাপাশি জরুরি পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলোর পারস্পরিক যোগাযোগ ও দ্রুত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতাও যাচাই করা হয়।

মহড়া পরিদর্শনকালে বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, বিমানবন্দর ও এভিয়েশনসংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আধুনিক অবকাঠামো ও সরঞ্জামের পাশাপাশি প্রশিক্ষিত জনবল এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ।

এয়ার ভাইস মার্শাল মোস্তফা মাহমুদ আরও বলেন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মহড়ার মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রস্তুতি ও দক্ষতা বাড়াতে হবে। বাস্তবমুখী মহড়ার মাধ্যমে বিদ্যমান অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থার কার্যকারিতা যাচাইয়ের পাশাপাশি সম্ভাব্য ঘাটতিও চিহ্নিত করা সম্ভব।

মহড়ায় পাওয়া পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা করে প্রয়োজন অনুযায়ী নিরাপত্তাব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে বলেও জানান মোস্তফা মাহমুদ।

বেবিচক জানায়, মহড়াটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত ও প্রশিক্ষণমূলক। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সংশ্লিষ্টদের প্রস্তুতি, দক্ষতা ও পারস্পরিক সমন্বয় যাচাই এবং সার্বিক অগ্নি নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।

বিষয়:

ঢাকা জেলাবিমানবন্দরনিরাপত্তাঢাকা বিভাগপ্রশিক্ষণবেবিচক
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