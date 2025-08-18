শেবাচিম হাসপাতাল: চিকিৎসাসেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছে রোগীরা

খান রফিক, বরিশাল
আজ সোমবার সকাল ৯টা ২৫ মিনিট। জরুরি বিভাগ থেকে বের হয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন আরএফএলে কর্মরত বাদল। তিনি বলেন, ‘ভাঙা পায়ের প্লাস্টার কাটার জন্য দুই দিন ধরে ঘুরছি। কিন্তু ডাক্তার নাই, তাই বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফলে ফিরে যাচ্ছি।’ রাজাপুরের আ. রহমান মানসিক রোগী। তাঁর মা জানালেন, মানসিক রোগী বহির্বিভাগে দাঁড়িয়ে থেকেও চিকিৎসক পাননি।
আজ বেলা ১১টা পর্যন্ত বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (শেবাচিম) এ চিত্র দেখা গেছে। এর কারণ গতকাল রোববার চিকিৎসকের ওপর হামলার অভিযোগে ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি সিনিয়র চিকিৎসকেরাও আজ বহির্বিভাগে সেবা না দেওয়ায় শত শত রোগীকে দুর্ভোগে পড়তে হয়।
দুপুরে চিকিৎসকেরা এক সংবাদ সম্মেলনে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করা না হলে শাটডাউনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অপর দিকে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার দাবিতে আজ ফের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও দিয়ে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা।
সরেজমিনে আজ সকাল সোয়া ৯টায় শেবাচিম হাসপাতালের বহির্বিভাগ ঘুরে দেখা গেছে, চিকিৎসাসেবা বন্ধ। বহির্বিভাগ চিকিৎসক দেখানোর জন্য দীর্ঘ লাইন হলেও টিকিট দিচ্ছে না। জরুরি বিভাগে ভর্তি না করে অনেক রোগীকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এর মধ্যে দেখা গেল তালা ঝোলানো হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনের রাস্তায় জড়ো হয়ে রোগী ও স্বজনেরা সেবা না পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছেন। তাঁরা একপর্যায়ে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করলে কর্তব্যরত আনসার সদস্যরা তাঁদের বুঝিয়ে ফের হাসপাতালের ভেতরে নিয়ে আসেন।
জরুরি বিভাগের সামনে পুলিশ ও আনসারদের কাছে অসহায় এক নারী চিকিৎসক না দেখাতে পেড়ে হতাশা প্রকাশ করছিলেন। এ সময় ক্ষুব্ধ এক কর্মচারী ওই নারীকে বলেন, সরকারি চিকিৎসক দেখিয়ে লাভ নেই, ক্লিনিকে যান।
কথা হয় বাবুগঞ্জ থেকে আসা রহিমা বেগম নামের এক বৃদ্ধার সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘সকাল থেকে এসে বসে আছি রিপোর্ট দেখাব। ডাক্তার রুমে আছেন। কিন্তু রোগী দেখবেন না। অন্যের দোষে সাধারণ মানুষ ভুগবে কেন?’
হাসপাতালের তৃতীয় তলায় আন্তবিভাগের শিশু ওয়ার্ডে সকাল সোয়া ১০টায় ঘুরে দেখা গেল চিকিৎসক নেই। একাধিক রোগীর স্বজনেরা জানালেন, গতকাল রোববার রাতে চিকিৎসক আসেননি। আজ সকালেও খবর নেই।
জানা গেছে, স্বাস্থ্য খাত সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থী ও কর্মচারীদের পাল্টাপাল্টি অবস্থানে শেবাচিম হাসপাতালের স্বাস্থসেবা অচল হয়ে পড়েছে।
ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা গত শনিবার বেলা ৩টা থেকে কর্মবিরতিতে। অন্য চিকিৎসকেরা কর্মরত রয়েছেন দাবি করলেও রোগীরা সেবা পাচ্ছেন না।
এদিকে হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্টাফদের ওপর হামলাকারীদের আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। হামলাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আজ সকাল ৮টা থেকে অনির্দিষ্টকালের ক্লাস বর্জন করেছেন মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা। আজ মিড লেভেল চিকিৎসক, ইন্টার্ন চিকিৎসক ও মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা পৃথক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান।
দুপুর ১২টায় এক সংবাদ সম্মেলনে মিড লেভেল ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন সৈকত বলেন, ‘আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মহিউদ্দিন রনি ও দুষ্কৃতকারীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানাই। অন্যথায় সর্বস্তরের চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে যাব।’
অপরদিকে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী জুবায়ের আল মাহমুদ সংবাদ সম্মেলনে বলেন, ‘আন্দোলনের নামে তারা চিকিৎসক, নার্স ও স্টাফ, মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করছে। রাস্তায় শিক্ষার্থীরা বের হলে গালিগালাজ ও ধাওয়া করা হচ্ছে। এ জন্য আজ থেকে আমরা সব মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থী ক্লাস বর্জন করছি।’
এ ছাড়া আরও এক সংবাদ সম্মেলনে ইন্টার্ন চিকিৎসক মো. নাজমুল হুদা বলেন, ‘কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে ১৪ আগস্ট কর্মবিরতিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু হাসপাতাল পরিচালকের অনুরোধে কর্মবিরতি প্রত্যাহার করি। কিন্তু ১৭ আগস্ট আবার আন্দোলনের নামে মেডিসিন বিভাগের ইনডোর মেডিকেল অফিসার দিলীপ রায়ের ওপর অতর্কিত হামলার হয়।
‘এ ঘটনায় উসকানিদাতা ও হামলাকারীদের আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানাই। এমন পরিস্থিতিতে আমরা গতকাল বেলা ৩টা থেকে কর্মবিরতি শুরু করি।
‘আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুর ১২টার মধ্যে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার করা না হলে এর পরপরই হাসপাতালের জরুরি বিভাগসহ সব চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।’
এ প্রসঙ্গে শেবাচিম হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম মশিউল মুনীর বলেন, ‘ছাত্র, চিকিৎসক, নার্স ও স্টাফরা আমার সঙ্গে কথা বলেছে। তাদের আমি শান্ত থাকার পরামর্শ দিয়েছি। পাশাপাশি রোগীরা যেন কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে তাদের অনুরোধ করেছি।’
অন্যদিকে স্বাস্থ্য খাতের সংস্কার দাবিতে আজ দুপুরে দুই ঘণ্টা বরিশাল জেলা প্রশাসক (ডিসি) কার্যালয়ের সামনের সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে ছাত্র-জনতা।
আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা দুপুর ১২টায় নগরীর অশ্বিনী কুমার হলের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে যায়। সেখানে গিয়ে সামনের সড়ক অবরোধ করে বেলা ২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ করে। আন্দোলনকারী ছাত্রী সেফা জানান, দ্রুত সময়ের মধ্যে সারা দেশের সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা দূর, রোগী হয়রানি ও স্বাস্থ্য খাতের সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়ার দাবি জানান। পাশাপাশি আন্দোলনরত ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনার দ্রুত বিচার দাবি করেন। দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।
এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, হাসপাতালের পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে। হাসপাতাল এলাকা পুলিশি নজরদারির মধ্যে রয়েছে। এ ইস্যু নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক রয়েছে।
