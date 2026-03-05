Ajker Patrika
বরিশাল

টিকটক করতে গিয়ে ফাঁস লেগে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

আগৈলঝাড়া(বরিশাল) প্রতিনিধি
টিকটক করতে গিয়ে ফাঁস লেগে শিক্ষার্থীর মৃত্যু
রাজ মণ্ডল জয়। ছবি: সংগৃহীত

বরিশালের আগৈলঝাড়ায় টিকটকে আত্মহত্যার দৃশ্য করতে গিয়ে গলায় ফাঁস লেগে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলার পশ্চিম সুজনকাঠী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে পরিবারে শোকের মাতম চলছে।

স্থানীয় একাধিক সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার গৈলা ইউনিয়নের পশ্চিম সুজনকাঠী গ্রামের হরষিত মণ্ডলের ছেলে ও উপজেলা সদরের ভেগাই হালদার পাবলিক একাডেমীর দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাজ মণ্ডল জয় (১৬)। সে দীর্ঘদিন ধরে নিজের টিকটক আইডিতে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও আপলোড করে আসছিল। তার আইডিতে ব্যাপক ভিউ ও ফলোয়ার রয়েছে।

গতকাল সন্ধ্যায় নিজের বসতঘরের দ্বিতীয় তলায় টিকটকের দৃশ্য করতে গিয়ে গলায় ওড়নার ফাঁস লেগে যায়। জয় কাঠের ঘরের দ্বিতীয় তলায় তার কক্ষে অবস্থানকালে দীর্ঘক্ষণ নিচে না এলে খোঁজ নিতে যায় ছোট বোন নুপুর মণ্ডল।

ভাইকে আড়ার সঙ্গে ঝুলতে দেখে নিচে এসে দাদিকে জানালে প্রতিবেশীরা গিয়ে জয়কে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক নাছরিন জাহান নিশা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সংবাদ পেয়ে এসআই ওমর ফারুক হাসপাতালে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

জয়ের মা স্মৃতি মণ্ডল বিলাপ করে বলেন, ‘আমি প্রধানমন্ত্রীর কাছে টিকটক বন্ধের জোর দাবি জানাচ্ছি। আমার মতো আর যেন কোনো মায়ের বুক টিকটকের কারণে খালি না হয়।’

জয়ের বোন নুপুর মণ্ডল বলে, ‘স্যার পড়াতে আসবে বলে ভাইকে ডাকতে গিয়ে তার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে দাদিকে জানাই। পরে দাদিসহ প্রতিবেশীরা গিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ভাইকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।’

এ ব্যাপারে আগৈলঝাড়া থানার এসআই ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গলায় ফাঁস দিয়ে একজনের আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে হাসপাতাল থেকে গতকাল রাতে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসি। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আগৈলঝাড়া থানায় একটি ইউডি মামলা করা হয়।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীটিকটকমৃত্যুবরিশাল বিভাগবরিশালআত্মহত্যাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

মার্কিন হামলায় ইরানি জাহাজডুবিতে চাপে পড়বেন মোদি

কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান

নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রাজসাক্ষী সাবেক উপদেষ্টা রিজওয়ানা—দাবি জামায়াতের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

সম্পর্কিত

ফরিদপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ফরিদপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

টিকটক করতে গিয়ে ফাঁস লেগে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

টিকটক করতে গিয়ে ফাঁস লেগে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

নলছিটিতে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবক নিহত

নলছিটিতে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবক নিহত

টঙ্গিবাড়ীতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে সংঘর্ষ, ভাঙচুর-ককটেল বিস্ফোরণ

টঙ্গিবাড়ীতে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে সংঘর্ষ, ভাঙচুর-ককটেল বিস্ফোরণ