Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জের সাবেক মেয়র আইভীর জামিন নামঞ্জুর

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের সাবেক মেয়র আইভীর জামিন নামঞ্জুর
সেলিনা হায়াৎ আইভী। ফাইল ছবি

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানার সেলিম মণ্ডল হত্যা মামলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীর জামিন নামঞ্জুর করেছে আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নারায়ণগঞ্জের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক সেলিনা খাতুন শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। আইভী নারায়ণগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক আব্দুস সামাদ জানান, সেলিম মণ্ডল হত্যা মামলায় আইভীর জামিন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।

এর আগে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি আইভীকে সেলিম মণ্ডল হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আদালতে আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধিরগঞ্জ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুম বিল্লাহ।

এ বিষয়ে আসামি পক্ষের আইনজীবী আওলাদ হোসেন জানান, মামলার এজাহারে আইভীর নাম নেই। এজাহারকারী অয়ন ওসমান, আজমেরী ওসমানকে চিনতে পারলে সেখানে আইভী থাকলে তাঁকেও চিনতে পারতেন এবং তাঁর নাম উল্লেখ করতেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মনগড়াভাবে ও হয়রানি করার জন্য আইভীকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখান।

তিনি বলেন, ‘প্রথম পাঁচটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর পর গত বছরের ৯ নভেম্বর উচ্চ আদালত আইভীকে জামিন দেন। উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেলেও রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনে তা স্থগিত আছে। বর্তমানে সেটি আপিল বিভাগে শুনানির অপেক্ষা রয়েছে। পরে আরও পাঁচটি মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। যেগুলোর এজাহারেও তার নাম ছিল না। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি উচ্চ আদালত ওই মামলায় তাঁর জামিন মঞ্জুর করলে—সেদিন রাতেই তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁকে এই মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। আমরা আদালতে আবেদন জানালে জামিন নামঞ্জুর হয়।’ এই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালত আপিল করা হবে বলে জানান তিনি।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জনারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

মার্কিন হামলায় ইরানি জাহাজডুবিতে চাপে পড়বেন মোদি

খালেদা জিয়া, মাহেরীন চৌধুরীসহ এবার স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছে ১৫ ব্যক্তি ও ৫ প্রতিষ্ঠান

কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

নির্বাচনে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের রাজসাক্ষী সাবেক উপদেষ্টা রিজওয়ানা—দাবি জামায়াতের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

সম্পর্কিত

বাগেরহাটের পূবালী ব্যাংকের লকার থেকে ২০০ ভরি স্বর্ণালংকার ‘গায়েব’

বাগেরহাটের পূবালী ব্যাংকের লকার থেকে ২০০ ভরি স্বর্ণালংকার ‘গায়েব’

ধামরাইয়ে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় পুলিশ সদস্যসহ নিহত ২

ধামরাইয়ে কাভার্ড ভ্যানের চাপায় পুলিশ সদস্যসহ নিহত ২

ঈদে যানজট: ৭ দিন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বালুর ট্রাক চলবে না

ঈদে যানজট: ৭ দিন ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বালুর ট্রাক চলবে না

পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন নিয়ে অসন্তোষ, স্মারকলিপি

পার্বত্য মন্ত্রণালয় গঠন নিয়ে অসন্তোষ, স্মারকলিপি