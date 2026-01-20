মেঘনায় ট্রলারডুবি: দুই জেলের লাশ উদ্ধার, এখনো নিখোঁজ ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালের হিজলা উপজেলা-সংলগ্ন মেঘনা নদীতে ট্রলারডুবিতে নিখোঁজ চার জেলের মধ্যে দুজনের লাশ উদ্ধার করেছে নৌ পুলিশ। আজ মঙ্গলবার ভোর ৫টায় উপজেলার ধুলখোলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের পূর্ব পাশে মেঘনা নদীতে ভাসমান অবস্থায় তাঁদের লাশ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার জেলেরা হলেন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার পালপাড়া গ্রামের শাহীন মীর (১৭) ও আরিফ সিকদার (১৯)। এ ছাড়া নিখোঁজ রয়েছেন শাহীন সিকদার (১৭) ও নয়ন ব্যাপারী (১৯)।
হিজলা নৌ পুলিশের ইনচার্জ এসআই গৌতম চন্দ্র মন্ডল বলেন, ১০ জানুয়ারি হিজলার গোবিন্দপুরের লাল বয়া মেঘনা নদীতে পাঁচ জেলেসহ একটি ইঞ্জিনচালিত ট্রলার ডুবে যায়। ওই ঘটনায় চার জেলে নিখোঁজ ছিলেন। মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দাদের মাধ্যমে খবর পেয়ে নৌ পুলিশের এসআই শাহজাদার নেতৃত্বে একটি দল মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে শাহীন মীর ও আরিফের মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করেছে। নিখোঁজ অপর দুজনকে উদ্ধারে কাজ চলছে।
