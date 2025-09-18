Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বরিশাল

সৈকতে নারী পর্যটকদের গোসলের ভিডিও ধারণ, যুবকের কারাদণ্ড

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ০২
কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে গোসলের সময় নারী পর্যটকদের ভিডিও ধারণ ও অশ্লীল কথাবার্তার দায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা
কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে গোসলের সময় নারী পর্যটকদের ভিডিও ধারণ ও অশ্লীল কথাবার্তার দায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে গোসলের সময় নারী পর্যটকদের ভিডিও ধারণ ও অশ্লীল কথাবার্তার দায়ে মো. রুবেল (৩০) নামের এক যুবকের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে সৈকতের জিরো পয়েন্ট এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসিন সাদেক।

এ সময় ট্যুরিস্ট পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। রুবেল পার্শ্ববর্তী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার বাসিন্দা। তিনি মুদিদোকানি।

কুয়াকাটা সৈকতের ফটোগ্রাফার আরিফ মিয়া বলেন, ‘রুবেল ভিডিও ধারণ করার পাশাপাশি নারী পর্যটকদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করেন। বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাঁকে ধরে ফেলি।’

অপর ফটোগ্রাফার রাসেল বলেন, ‘তাঁর মোবাইল চেক করে দেখি, অনেক ভিডিও বানানো আছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে ট্যুরিস্ট পুলিশে খবর দিয়ে আমরা তাঁকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করি।’

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও কলাপাড়া উপজেলার ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী কর্মকর্তা ইয়াসিন সাদেক বলেন, রুবেলকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে হাজির করা হলে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এ ধরনের কাজে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

বিষয়:

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগবরিশালসমুদ্র সৈকতজেলার খবরকুয়াকাটাভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক

বিজিবির একজন আর্মি অফিসারকে এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না: নাহিদ

হইচই ফেলেছে ন্যানো ব্যানানা, চ্যাটজিপিটিকে টপকাল জেমিনি

ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

বাংলাদেশসহ ৫ প্রতিবেশীকেই নিরাপত্তার জন্য হুমকি মনে করছে ভারত

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

কেরালায় মস্তিষ্কখেকো অ্যামিবার সংক্রমণ, ১৮ জনের মৃত্যু

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

আইওএস ২৬ আপডেটের পর আইফোনের চার্জ দ্রুত ফুরাচ্ছে, অ্যাপল বলছে—‘সমস্যা নেই’

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানি অভিনেত্রী হানিয়া আমির

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

শ্রীলঙ্কাকে সমর্থন করা নিয়ে লিটন বললেন, ‘দেখা যাক’

সম্পর্কিত

সৈকতে নারী পর্যটকদের গোসলের ভিডিও ধারণ, যুবকের কারাদণ্ড

সৈকতে নারী পর্যটকদের গোসলের ভিডিও ধারণ, যুবকের কারাদণ্ড

পেটের ভেতর ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজারে ওঠেন বিমানে, ঢাকায় এসে ধরা

পেটের ভেতর ইয়াবা নিয়ে কক্সবাজারে ওঠেন বিমানে, ঢাকায় এসে ধরা

সাজেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে ছাত্রী নিহত: খুবিতে কাল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

সাজেকে শিক্ষাসফরে গিয়ে ছাত্রী নিহত: খুবিতে কাল ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

কবরস্থানে নবজাতক রেখে যাওয়ার ঘটনায় হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ

কবরস্থানে নবজাতক রেখে যাওয়ার ঘটনায় হাসপাতালের কার্যক্রম বন্ধ